Bia Haddad joga bem, mas para em Halep em Wimbledon

Terceiro dia de competição em Wimbledon, nesta quarta-feira (5). Na quadra 1 do All England Club, Beatriz Haddad (#97) encerrou sua participação no torneio ao ser eliminada por Simona Halep (#2) em sets diretos, parciais de 7-5/6-3, em 1h32 de partida. A brasileira jogou bem, porém, seu nervosismo em momentos decisivos atrapalhou seu desempenho.

Bia se despede da grama sagrada com 64 pontos somados a seu ranking, alcançando à 81ª posição, e sendo a primeira brasileira a vencer em Wimbledon após 28 anos. Este foi apenas seu segundo Grand Slam como profissional.

O jogo

A número um do país começou o jogo mandando na bola e, logo de cara, abriu 0-3. Viu Halep devolver a quebra e igualar o placar (3-3), mas se manteve firme e três games depois conquistou um triplo break point e desestabilizou a romena, que acertou um boleiro após um erro no saque.

Com 3-5 no placar, Bia chegou a sacar para o set, mas o momento decisivo pesou. A paulistana estacionou no cinco e Halep cresceu, pontuando em 4 games seguidos e levando a parcial por 7-5.

A brasileira manteve o ritmo intenso no segundo set. Ela impressionou com 19 subidas à rede, sendo que Simona não subiu em uma bola se quer. Porém, batendo forte na bola, Bia ficou mais suscetível aos erros e eles foram determinantes ao fim do jogo. Ela desperdiçou 25 bolas, contra apenas sete de Halep.

A paulistana chegou a criar chances no serviço da romena, mas não as aproveitou. Enquanto, a experiência de Halep consumou duas quebras em momentos estratégicos. A romena fechou o jogo em 6-3 e segue rumo a seu primeiro título de Grand Slam da carreira.

Simona Halep espera por Shuai Peng (#37) na terceira rodada. A chinesa veio a derrotar a espanhola Carla Suarez-Navarro (#27) com um duplo 6-2.

Wimbledon, na Inglaterra, ocorre entre os dias 3 e 16 de julho. A atual campeã é a norte-americana Serena Williams. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.