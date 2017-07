Cotada como favorita, Pliskova é eliminada pela número 87 do mundo em Wimbledon

Foto: WTA/Divulgação

Quarto dia de competição em Wimbledon, nesta quinta-feira (6). Na quadra central, Magdalena Rybarikova (#87) garantiu mais uma zebra, e uma das grandes, para o torneio. A eslovaca veio a derrotar ninguém menos que Karolina Pliskova (#3) por dois sets a um, parciais de 3-6/7-5/6-2, em 2h20 de partida.

Antes mesmo do início da partida, Pliskova já alertava sobre o grande desempenho que Rybaricova vinha tendo na grama. Com essa vitória, a eslovaca agora soma 15 vitórias contra apenas uma derrota neste piso em 2017.

A partida começou bem equilibrada. Pliskova chegou a ter quatro chances já no segundo game, mas Rybarikova salvou todas. A tcheca só foi conseguir sua quebra no oitavo game, que lhe deu a vantagem de 3-5. Karolina então sacou e levou o primeiro set.

Na segunda parcial, as primeiras chances continuaram sendo da número 3 do mundo, que até chegou a largar com uma quebra à frente (2-3). Porém, Rybarikova respondeu rapidamente e a devolveu logo em seguida. Sem muitas oportunidades para ambos os lados, a eslovaca voltou a ameaçar o saque de Pliskova, quando ela sacava para levar para o tie-break, e conquistou uma quebra estratégica, deixando tudo igual no jogo.

Rybarikova continuou com o ritmo intenso no set decisivo e permitiu que Pliskova confirmasse apenas seu primeiro game de serviço. A tcheca conseguiu devolver uma das três quebras conquistadas pela eslovaca na parcial, mas nada que ameaçasse a maior vitória da carreira de Rybarikova.

Magdalena Rybarikova vai encarar a ucraniana Lesia Tsurenko (#35) na terceira rodada.

Kerber se garante contra Flipkens

Foto: WTA/Divulgação

Já a número um do mundo se deu bem. Angelique Kerber fez uma boa partida e venceu a belga Kirsten Flipkens (#88) com um duplo 7-5. Jogo sólido da alemã, que colocou quase 80% de seu primeiro serviço em quadra e cometeu apenas 19 erros não-forçados.

Angelique Kerber agora espera pela norte-americana Shelby Rogers (#70) na próxima fase.

Wimbledon, na Inglaterra, ocorre entre os dias 3 e 16 de julho. A atual campeã é a norte-americana Serena Williams.