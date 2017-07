Google Plus

Wimbledon: Melo e Kubot vencem batalha de cinco sets; Bia Haddad avança nas duplas/ Foto: Getty Images

Na manhã deste sábado (08), ocorreram as partida válidas pela segunda rodada tanto da chave de duplas masculinas, quanto de duplas mistas de Wimbledon. Na capital inglesa, os tenistas brasileiros Marcelo Melo e Beatriz Haddad Maia entraram em ação.

Em quase 4h, Melo supera Peya/Petzschner

O primeiro atuar foi o mineiro ex-número um do mundo. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo enfrentou a dupla composta pelo austríaco Alenxader Peya e o alemão Philipp Petzschner. Depois de três horas e 46 minutos, a parceria cabeça de chave número quatro venceu por três sets a dois, com parciais de 6/2 5/7 6/3 3/6 e 11/9.

Com o resultado positivo, Melo e Kubot avançaram às quartas de final do torneio. Seus adversários na próxima fase serão Florin Mergea da Romênia e Aisam Ul Haq Qureshi do Paquistão - cabeças de chave número 14 - que passaram pelos austríacos Julian Knowle e Philipp Oswald em quatro sets: 5/7 7/5 6/3 e 7/6.

Bia Haddad vence mais uma nas duplas

Na sequência, foi a vez da número um do Brasil entrar em quadra. Jogando com a jovem croata Ana Konjuh, a paulista conquistou outra vitória surpreendente. Desta vez, contra as espanholas Lara Arruanarrena e Arantxa Parra Santoja por dois sets a um, com parciais de 6/4 4/6 e 6/0, em uma hora e 34 minutos.

Nas oitavas de final, a dupla da Croácia e do Brasil encara Hao Ching Chan de Taiwan e Monica Niculescu da Romênia - cabeças de chave número nove - que derrotaram Ipek Soylu da Turquia e Varatchaya Wongteanchai da Tailândia por dois sets a zero, com um duplo 6/3.

Na primeira rodada, Ana e Bia eliminaram a dupla cabeça de chave número seis da competição - Abigail Spears dos Estados Unidos e Katarina Srebotnik da Eslováquia - em três sets: 7/6 6/7 e 6/4.

A melhor cobertura da 131ª edição do terceiro e mais tradicional Grand Slam do ano, Wimbledon, você acompanha na VAVEL Brasil.