Kerber leva susto, mas reage e vence Rogers na terceira rodada de Wimbledon

Sexto dia de competição em Wimbledon, neste sábado (8). Na quadra 2, Angelique Kerber (#1) precisou virar sua partida para seguir no torneio. A alemã enfrentou a norte-americana Shelby Rogers (#70) e a superou pelo placar de 4-6/7-6(2)/6-4, em 2h19 de jogo. Kerber tem grande confronto pela frente na quarta rodada, ela vai enfrentar Garbiñe Muguruza.

Rogers começou dominando a partida por completo, não deixando a alemã jogar no primeiro set. Foram 15 winners dela, contra apenas seis de Kerber, e, das seis vezes que veio à rede, fez cinco pontos. A norte-americana conseguiu conquistar uma quebra já no terceiro game e a administrou até o fim.

A segunda parcial começou da mesma maneira. Novamente uma quebra no terceiro game e Shelby chegou a abrir 2-4, sendo que já tinha um set a seu favor. Foi então que a recuperação de Kerber começou. A alemã saiu de sua zona de conforto e partiu para o ataque. Igualou no número de bolas vencedoras e conseguiu devolver a quebra no nono game. O set foi resolvido com um atropelo da alemã no tie-break.

Jogo empatado, set decisivo no ar. Kerber manteve o ritmo e largou com uma quebra. Não demorou para Rogers a devolver e deixar tudo igual novamente em 2-2. Porém, a norte-americana agora errava bem mais e oferecia os pontos para a alemã, que veio a conquistar a vantagem no sétimo game (4-3) e não a perdeu mais.

Angelique Kerber encara na próxima rodada Garbiñe Muguruza (#15). A espanhola conseguiu uma vitória para cima de Sorana Cirstea (#63) com um duplo 6-2. As duas já se enfrentaram sete vezes, Muguruza lidera com quatro vitórias.

Wimbledon, na Inglaterra, ocorre entre os dias 3 e 16 de julho. A atual campeã é a norte-americana Serena Williams.