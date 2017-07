Wimbledon: Melo vira sobre Mergea/ Qureshi e vai às quartas; Bia é eliminada

Melo vira sobre Mergea/ Qureshi e vai às quartas; Bia é eliminada/ Foto: ATP/ Divulgação

Nesta segunda-feira (10), teve início a segunda semana do terceiro Grand Slam da temporada, Wimbledon. Nas quadras de grama do The All England Tennis Club, foram disputadas as partidas válidas pelas oitavas de final da competição.

Melo e Kubot conseguem virada espetacular

Na chave masculina de duplas, o brasileiro Marcelo Melo entrou em ação ao lado do polonês Lukasz Kubot. Depois de três horas e 27 minutos, a parceria cabeça de chave número quatro do torneio passou pelo romeno Florin Mergea e o paquistanês Aisam Ul Haq Qureshi por três sets a dois, com parciais de 5/7 4/6 6/1 6/4 e 6/2.

Com o resultado positivo, a dupla do Brasil e da Polônia garantiu vaga nas quartas de final. Seus próximos adversários vem do confronto entre a dupla do brasileiro Marcelo Demoliner, com o neozelandês Marcus Daniell, que teve sua partida interrompida diante dos britânicos Ken e Neal Skupski quando perdia por dois sets a um, com parciais de 7/6 5/7 e 7/6.

Nas duplas, Bia para nas oitavas

Depois de surpreender, ao lado da jovem croata Ana Konjuh, com vitórias sobre favoritas, a paulista Beatriz Haddad Maia acabou derrotada nas oitavas de final da competição. Contra a parceria cabeça de chave número nove, entre a romena Monica Niculescu e Hao Ching Chan de Taipei, a número um do país perdeu por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/3 e 6/4, em duas horas e um minuto em quadra.

Na primeira rodada, Ana e Bia eliminaram a dupla cabeça de chave número seis da competição - Abigail Spears dos Estados Unidos e Katarina Srebotnik da Eslováquia - em três sets: 7/6 6/7 e 6/4. Na sequência, passaram pelas espanholas Lara Arruanarrena e Arantxa Parra Santoja por dois sets a um, com parciais de 6/4 4/6 e 6/0, em uma hora e 34 minutos.

A melhor cobertura da 131ª edição do terceiro e mais tradicional Grand Slam do ano, Wimbledon, você acompanha na VAVEL Brasil.