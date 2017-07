Melo e Kubot batem Skupskis e avançam à semifinal em Wimbledon

Nesta quarta-feira (12), Marcelo Melo e Lukasz Kubot avançaram em Wimbledon após bater os irmãos Neal e Ken Skupski, com parciais 7/6 (11), 6/4 e 6/4.

Antes de disputar a chave de duplas em Wimbledon, os britânicos Neal e Ken fizeram quartas de final em Eastbourne, foram vice-campeões no Challenger de Ilkley e campeões em Nottingham. Pela primeira vez em suas carreiras, Neal e Ken Skupski chegaram as quartas de final de um "major".

Já o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conquistaram o título no ATP 500 de Halle contra os irmãos Zverev e em s-Hertogenbosch, contra Raven Klaasen e Rajeev Ram. O "girafa" e Kubot seguem invictos na grama, com doze vitórias.

Em um primeiro set difícil, Marcelo e Kubot começaram bem conseguindo uma quebra de saque no quarto game, abrindo 3/1. No sexto game, os irmãos Skupski devolveram a quebra e empataram o set, assim arrastando-o para o tie-break. Nos quatro match-points que tiveram contra, o favoritismo do mineiro e do polonês prevaleceu, os cabeças de chave número 4 venceram o primeiro set, com parcial 7/6(11).

No segundo set, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot tiveram um pouco mais de tranquilidade e logo no primeiro game conseguiram uma quebra e venceram por 6/4. No set seguinte, o cenário do segundo se repetiu e pela terceira vez na carreira, Marcelo Melo alcançou às semifinais em Wimbledon.

Em uma partida decidida nos detalhes, Marcelo e Kubot cometeram menos erros e saíram com a vitória. O mineiro e o polonês tiveram apenas um erro não forçado contra seis dos britânicos e uma dupla falta contra seis, além de um aproveitamento muito superior no segundo serviço.

Os cabeças de chave número 1, John Peers e Henri Kontinen serão os adversários de Melo/Kubot nas semifinais, caso vençam além de alcançar a final, Marcelo Melo voltará a ser número 1 do mundo no ranking de duplas.