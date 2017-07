Melo bate favoritos em cinco sets, vai à final em Wimbledon e retorna à liderança do ranking

Nesta quinta-feira (13), ocorreram as semifinais da chave principal masculina de duplas de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, o mineiro Marcelo Melo conquistou mais uma vitória na competição, para garantir vaga na final.

Melo será o número um do mundo na próxima segunda-feira (17)

Depois de três horas e 32 minutos em quadra, a dupla cabeça de chave número quatro derrotou a parceria número um do mundo - composta pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers - por três sets a dois, com parciais de 6/3 6/7 6/2 4/6 e 9/7.

Na decisão, seus adversários serão os vencedores do confronto entre a parceria cabeça de chave número 16 - Oliver Marach da Áustria e Mate Pavic da Croácia - e os croatas Nikola Mektic e Frank Skugor.

Além da vaga na final, Melo subiu duas posições no ranking mundial e será o número um do mundo na próxima segunda-feira (17), com 8420 pontos, podendo chegar a 9220 caso conquiste o troféu. Seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot também vai aparecer na posição mais alta de sua carreira: será o número quatro do mundo, com 6610 pontos.

Esta será a terceira decisão de Grand Slam na carreira do brasileiro. Sua primeira final havia sido em Wimbledon, no ano de 2013, ao lado do croata Ivan Dodig, quando foi superado pelos irmãos gêmeos norte americanos Bob e Mike Bryan em quatro sets. Já em 2015, Marcelo conquistou Roland Garros, com o mesmo Dodig, derrotando Bob e Mike Bryan na decisão.

Com Kubot, será a sexta final apenas em 2017, com quatro títulos conquistados: nos Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, e de Madri, na Espanha, no ATP 250 de s-Hertogenbosch, na Holanda, e no ATP 500 de Halle, na Alemanha. A única derrota foi na decisão do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, contra o sul africano Raven Klaasen e o norte americano Rajeev Ram.

No caminho para a semifinal, Melo e Kubot passaram pelos holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop em sets diretos. Na sequência, precisaram de cinco sets para eliminar o austríaco Alexander Peya e o alemão Philipp Petzschner. Na terceira rodada, viraram contra os cabeças de chave número 14 - Aisam Ul Haq Qureshi do Paquistão e Florin Mergea da Romênia - depois de estarem perdendo por dois sets a zero. Nas quartas, venceram os irmãos britânicos Neal e Ken Skupski por três sets a zero.

