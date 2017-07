Jogo Roger Federer x Tomas Berdych ao vivo online pela semifinal de Wimbledon (2-0)

Google Plus

3º Set, 5-4: Passada! 15-0.

3º Set, 5-4: Saca para a final, Federer!

3º Set, 5-3: Berdych sobrevive. 5/4.

3º Set, 5-3: Furooooou de esquerda. 40-0.

3º Set, 5-3: Grande saque, 30-0.

3º Set, 5-3: Erro de direita do suíço. 15-0.

3º Set, 4-3: Federer, por um game da final! 5/3.

3º Set, 4-3: Federer implacável! 40-0.

3º Set, 4-3: Saque novamente castiga! 30-0.

3º Set, 4-3: Ace! 15-0.

3º Set, 3-3: Berdych erra e Roger Federer quebra o saque!

3º Set, 3-3: Break-point, Federer!

3º Set, 3-3: Federer angulou demais. 30-30.

3º Set, 3-3: Lob pra fora de Federer. 15-30.

3º Set, 3-3: Fica na rede, Tomas. 0-30.

3º Set, 3-3: Erro do tcheco. 0-15.

3º Set, 2-3: Fechou! 3/3. Impressionante.

3º Set, 2-3: Outro saque gigante! Vantagem.

3º Set, 2-3: ACE! 40-40.

3º Set, 2-3: Ace! 30-40.

3º Set, 2-3: Outra subida errada e duplo-break Tomas.

3º Set, 2-3: Federer sobe mal. 15-30.

3º Set, 2-3: Na fita e quadra do suíço. 15-15.

3º Set, 2-3: Federer saca bem. 15-0.

3º Set, 2-2: Berdych fecha, 2/3.

3º Set, 2-2: Berdych vai pra paralela e tem vantagem.

3º Set, 2-2: Direita na rede. Perde a chance, Federer. 40-40.

3º Set, 2-2: Federer fecha a cruzada e tem break.

3º Set, 2-2: Direita cruzada monstra! 30-30.

3º Set, 2-2: Berdych espana o taco. 15-30.

3º Set, 2-2: Federer acha uma devolução que nem ele sabe e ainda ganha o ponto. 15-15.

3º Set, 2-2: Erro de esquerda do suíço. 15-0.

3º Set, 1-2: Nem piscou e Federer fechou o seu game de saque. 2/2.

3º Set, 1-1: Tomas fecha a rede e faz 1/2.

3º Set, 1-1: Outro grande saque de Berdych. 40-30.

3º Set, 1-1: Bom saque! 30-30.

3º Set, 1-1: Agora quem erra é o tcheco. 15-30.

3º Set, 1-1: Erro de direita do suíço. 15-15.

3º Set, 1-1: Devolução na linha! 0-15.

3º Set, 0-1: Federer fecha o game. 1/1.

3º Set, 0-1: Erro de devolução. 40-30.

3º Set, 0-1: Federer fecha de voleio. 30-30.

3º Set, 0-1: Ótimo saque. 15-30.

3º Set, 0-1: Federer erra de esquerda. 0-30.

3º Set, 0-1: Tomas se defende como pode e ainda ganha o ponto! 0-15.

3º Set, 0-0: Bem na segunda bola, Tomas. 0/1.

3º Set, 0-0: Esquerda do suíço pifa. 40-15.

3º Set, 0-0: Federer castiga. 30-15.

3º Set, 0-0: Outro bom saque. 30-0.

3º Set, 0-0: Berdych saca firme. 15-0.

Novamente no tie-break, novamente com enorme equilíbrio, mas a qualidade do suíço mata.

2º Set, Tie-Break: Roger Federer fecha o segundo set.

2º Set, Tie-Break: Retorno flutuado e pancada do tcheco. 6-4.

2º Set, Tie-Break: Federer fecha bem e manda voleio pra fechar o ponto. 6-3.

2º Set, Tie-Break: Dupla-falta. 5-3.

2º Set, Tie-Break: Tomas saca bem. 5-2.

2º Set, Tie-Break: Direita fulminante de Federer! Encaminha a vitória no set. 5-1.

2º Set, Tie-Break: Passada monstruosa do suíço! 4-1.

2º Set, Tie-Break: Winner de direita do suíço. 3-1.

2º Set, Tie-Break: Devolução monstruosa de Federer. 2-1.

2º Set, Tie-Break: Ace! 1-1.

2º Set, Tie-Break: Federer saca e abre 1-0.

2º Set, 6-5: Teremos tie-break novamente.

2º Set, 6-5: Sem volta de saque. 40-0.

2º Set, 6-5: Fecha bem a paralela, Tomas. 30-0.

2º Set, 6-5: Saque na linha. 15-0.

2º Set, 5-5: Federer sem pressão. 6/5.

2º Set, 5-5: Ace! 40-0.

2º Set, 5-5: Saque sem volta. 30-0.

2º Set, 5-5: Desce e fecha bem, Federer. 15-0.

2º Set, 5-4: Ace! 5/5.

2º Set, 5-4: Berdych manda no ponto. 40-30.

2º Set, 5-4: Ace! 30-30.

2º Set, 5-4: Berdych isola. 15-30.

2º Set, 5-4: Esquerda paralela de Federer. 15-15.

2º Set, 5-4: Saque sem volta. 15-0.

2º Set, 4-4: Federer fecha, 5/4.

2º Set, 4-4: PASSADA DE ESQUERDA SENSACIONAL! Federer acha um golpe no seu contra-pé! 40-15.

2º Set, 4-4: Passada do tcheco sai. 30-15.

2º Set, 4-4: Federer fica na rede. 15-15.

2º Set, 4-4: Saque mortal. 15-0.

2º Set, 4-3: Igualado! 4/4.

2º Set, 4-3: Direita matadora. 40-0.

2º Set, 4-3: Devolução pra fora. 30-0.

2º Set, 4-3: Berdych sobe à rede. 15-0

2º Set, 3-3: Federer fecha! 4/3.

2º Set, 3-3: Saque sem volta. Vantagem.

2º Set, 3-3: Federer do céu! Acha uma bola angulada pra empatar. 40-40.

2º Set, 3-3: Devolução pra ter o break!

2º Set, 3-3: Bom voleio do Tomas. 40-40.

2º Set, 3-3: Federer na frente, 40-30.

2º Set, 3-3: Ace! 30-30.

2º Set, 3-3: Saque sem volta. 15-30.

2º Set, 3-3: Erro estranho do suíço. 0-30.

2º Set, 3-3: Lob pra fora. 0-15.

2º Set, 3-2: Berdych empata. 3/3.

2º Set, 3-2: Ace. 40-15.

2º Set, 3-2: Federer fecha a rede. 30-15.

2º Set, 3-2: Ace! 30-0.

2º Set, 3-2: Federer manda fora. 15-0.

2º Set, 2-2: Federer fecha. 3/2.

2º Set, 2-2: Outro erro do tcheco. 40-15.

2º Set, 2-2: Federer fecha a rede. 30-15.

2º Set, 2-2: Contra-pé. 15-15.

2º Set, 2-2: Erro de Federer. 0-15.

2º Set, 2-1: Se salva, Tomas. 2/2.

2º Set, 2-1: Ótimo saque e vantagem, Berdych.

2º Set, 2-1: SENSACIONAL, FEDERER! Salva um swing-volley mandando passada na linha, quase morto!

2º Set, 2-1: Sobe e mata no voleio, Berdych. Vantagem.

2º Set, 2-1: Mais um ótimo saque pra se salvar. 40-40.

2º Set, 2-1: Mais uma chance de quebra!

2º Set, 2-1: Se salva, Berdych. 40-40.

2º Set, 2-1: Erro do tcheco e break, Federer.

2º Set, 2-1: Devolução fulminante. 30-30.

2º Set, 2-1: Outro bom saque. 30-15.

2º Set, 2-1: Saque machuca. 15-15.

2º Set, 2-1: Erra na segunda bola, Berdych. 0-15.

2º Set, 1-1: Federer fecha o game; 2/1.

2º Set, 1-1: Saque na linha. 40-0.

2º Set, 1-1: Saque não volta. 30-0

2º Set, 1-1: Erra, Tomas. 15-0.

2º Set, 1-0: Berdych fecha, 1/1.

2º Set, 1-0: Espana, Federer. 40-30.

2º Set, 1-0: Erro de Tomas. 30-30.

2º Set, 1-0: Slice pra fora do suíço. 30-15.

2º Set, 1-0: Outro erro do tcheco. 15-15.

2º Set, 1-0: Berdych saca bem. 15-0.

2º Set, 0-0: Federer fecha, 1/0.

2º Set, 0-0: Saque não volta. 40-30.

2º Set, 0-0: Fica na rede, Federer. 30-30.

2º Set, 0-0: Dupla-falta. 30-15.

2º Set, 0-0: Erro de devolução. 30-0.

2º Set, 0-0: Ace, Federer. 15-0.

Vamos com o 2º Set.

Roger Federer fecha o primeiro set! Mais sofrido do que parecia, usando o tie-break para fechar.

1º Set, Tie-break: Set-point, Federer!

1º Set, Tie-break: Ótimo saque do tcheco. 5-4.

1º Set, Tie-break: Berdych fica na rede!!! 5-3.

1º Set, Tie-break: Berdych devolve a quebra. 4-3.

1º Set, Tie-break: Mais um saque monstro. 4-2.

1º Set, Tie-break: Federer fica na rede. 3-2.

1º Set, Tie-break: Fecha a rede e mata no voleio! Federer com mini-break. 3-1.

1º Set, Tie-break: Replay. 2-1.

1º Set, Tie-break: Saque sem volta. 1-1.

1º Set, Tie-break: Direita rasante do tcheco. 0-1.

1º Set, Tie-break: Saca, Berdych.

1º Set, 5-6: Ace! Teremos tie-break.

1º Set, 5-6: Federer força no saque. 40-15.

1º Set, 5-6: Manda fora, Berdych. 30-15.

1º Set, 5-6: Devolução no pé. 15-15.

1º Set, 5-6: Federer saca bem. 15-0.

1º Set, 5-5: Outro ace! 5/6.

1º Set, 5-5: Federer erra a passada por pouco! Vantagem.

1º Set, 5-5: Outro grande saque! 40-40.

1º Set, 5-5: Federer manda no corpo! Break.

1º Set, 5-5: Ace! 40-40.

1º Set, 5-5: Outro erro do tcheco. 30-40.

1º Set, 5-5: Federer erra de direita. 30-30.

1º Set, 5-5: Berdych....... Bola flutuada na frente da rede e errou! 15-30.

1º Set, 5-5: Federer para na rede. 15-15.

1º Set, 5-5: Berdych para na rede. 0-15.

1º Set, 4-5: Federer fecha. 5/5.

1º Set, 4-5: No contra-pé. 40-0.

1º Set, 4-5: Dois ótimos saques de Federer. 30-0.

1º Set, 4-4: Ace e com respeito! 4/5!

1º Set, 4-4: Saque e voleio. 40-0.

1º Set, 4-4: Saque não volta. 30-0.

1º Set, 4-4: Federer erra. 15-0.

1º Set, 4-3: Outra dupla-falta! Berdych devolve a quebra! 4/4.

1º Set, 4-3: Outro erro do suíço. Chance de quebra.

1º Set, 4-3: Ace! 40-40.

1º Set, 4-3: Direita angulada, muito bem feita por Berdych. Chance de quebra.

1º Set, 4-3: Federer se salva. 40-40.

1º Set, 4-3: Dupla-falta! Chance de quebra de Berdych.

1º Set, 4-3: Erro de direita do suíço. 30-30.

1º Set, 4-3: Passada de esquerda monstra! 30-15.

1º Set, 4-3: Na fita e fora. 15-15.

1º Set, 4-3: Boa direita. 15-0.

1º Set, 4-2: Berdych fecha, 4/3.

1º Set, 4-2: Bom saque. Vantagem, Tomas.

1º Set, 4-2: Esquerda sensacional de Federer. 40-40.

1º Set, 4-2: Federer sobe e mata no voleio. 40-30.

1º Set, 4-2: Direita pra fora. 40-15.

1º Set, 4-2: Ace. 30-15.

1º Set, 4-2: Berdych isola esquerda. 15-15.

1º Set, 4-2: Slice de Federer não passa. 15-0.

1º Set, 3-2: Pra não dar chances. 4/2.

1º Set, 3-2: Que voleio! 40-0.

1º Set, 3-2: Vai e não volta. 30-0.

1º Set, 3-2: Ótimo saque. 15-0.

1º Set, 2-2: Fulminante! Federer quebra o saque do rival e abre 3/2.

1º Set, 2-2: Com um pouco de sorte, Federer tem mais um break-point.

1º Set, 2-2: Tomas isola a direita. 40-40.

1º Set, 2-2: Nova bola na rede. Vantagem, Tomas.

1º Set, 2-2: Federer para na rede. 40-40.

1º Set, 2-2: Slice na linha, matando Berdych e fulminante de direita!!! Break.

1º Set, 2-2: Linda direita angulada do suíço! 40-40.

1º Set, 2-2: Berdych vacila, 40-30.

1º Set, 2-2: Esquerda na rede. 40-15.

1º Set, 2-2: Por pouco Federer não acha uma mágica. 30-15.

1º Set, 2-2: Direita do suíço castiga. 15-15.

1º Set, 2-2: Bom saque do tcheco. 15-0.

1º Set, 1-2: Já fechou. 2/2.

1º Set, 1-2: Boa direita na paralela. 30-0.

1º Set, 1-2: Sem devolução. 15-0.

1º Set, 1-1: Mais tranquilo. Berdych 2/1.

1º Set, 1-1: Ótimo saque de Berdych. 40-15.

1º Set, 1-1: Slice pra fora. 30-15.

1º Set, 1-1: Passada bem feita do tcheco. 30-0.

1º Set, 1-1: Bem na segunda bola, Berdych. 15-0.

1º Set, 0-1: Federer já fechou o game. 1/1.

1º Set, 0-1: Outro bom saque. 40-15.

1º Set, 0-1: Boa devolução. 30-15.

1º Set, 0-1: Saque não volta. 30-0.

1º Set, 0-1: Erro do tcheco. 15-0.

1º Set, 0-0: Berdych confirma o saque, 0/1.

1º Set, 0-0: Esquerda de Federer espirra. Vantagem, Tomas.

1º Set, 0-0: Na fita e quadra do suíço. 40-40.

1º Set, 0-0: Chance de quebra para Federer.

1º Set, 0-0: Saque não volta. Na sequência, passada magnífica de Roger! 40-40.

1º Set, 0-0: Passada de esquerda quase entra. 30-30.

1º Set, 0-0: Esquerda fora do tcheco. 15-30.

1º Set, 0-0: Fulminante, Federer. 15-15.

1º Set, 0-0: Boa segunda bola. 15-0.

Saque de Berdych.

Vai começar a segunda semifinal!

O vencedor pegará Marin Cilic na grande final, no domingo.

Os dois tenistas batem bola na grama da quadra central. Aquecimento.

Bom dia a você que acompanha a VAVEL Brasil! A partir de agora iremos torcer juntos na partida entre Roger Federer e Tomas Berdych, válida pela semifinal de Wimbledon. Fique conosco!

A partida entre Federer e Berdych começará logo após o primeiro duelo de semifinal (Querrey x Cilic) na Quadra Central do All England Club.

Berdych já deixou quatro sets pelo caminho, mas teve descanso prolongado devido à desistência de Djokovic na partida de quartas de final.

Caminho de Tomas Berdych até a semifinal:

R1 - Jerémy Chardy (6/3 3/6 7/6 6/4)

R2 - Ryan Harrison (6/4 6/3 6/7 6/3)

R3 - David Ferrer (6/3 6/4 6/3)

R4 - Dominic Thiem (6/3 6/7 6/3 3/6 6/3)

QF - Novak Djokovic (7/6 2/0 ret.)

Federer ainda não perdeu sets. Esteve mais próximo disso na terceira rodada, contra o experiente Mischa Zverev.

Caminho de Roger Federer até a semifinal:

R1 - Alexandr Dolgopolov (6/3 3/0 ret.)

R2 - Dusan Lajovic (7/6 6/3 6/2)

R3 - Mischa Zverev (7/6 6/4 6/4)

R4 - Grigor Dimitrov (6/4 6/2 6/4)

QF - Milos Raonic (6/4 6/2 7/6)

Em Wimbledon, porém, jogaram duas vezes. Em 2006, vitória de Federer em sets diretos. Em 2010, Berdych eliminou o heptacampeão por 3 sets a 1.

Na grama, enfrentaram-se três vezes até hoje, com duas vitórias de Federer e uma de Berdych. Em sets, 6 a 4 para o suíço.

Esse é o 25° confronto entre Federer e Berdych na história do circuito. O suíço lidera por 18 a 6.