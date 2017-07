Buscando manter hegemonia da família, Venus Williams encara Muguruza na final de Wimbledon

Novamente, uma Williams na final. Na tarde deste sábado (15), a americana Venus busca fazer história na grama sagrada de Wimbledon, enfrentando a espanhola Garbiñe Muguruza na grande decisão do torneio. Será o quarto confronto entre as tenistas na história do circuito.

O retrospecto do embate é favoravel à americana, que lidera por 3 a 1. Mas o contraste nos pisos é nítido, visto que as três vitórias de Venus foram em piso rápido, enquanto Muguruza venceu o último confronto, disputado esse ano, no saibro de Roma. Na grama, ainda não se enfrentaram.

Venus tenta aumentar hegemonia Williams

Não é necessário provar que Serena e Venus Williams são as melhores jogadoras do século em Wimbledon. Desde o ano 2000, são 12 títulos entre as duas, que enfrentaram-se em quatro finais no torneio. Agora, a irmã mais velha tenta seu sexto título para aumentar a hegemonia da família.

"Geralmente é a Serena que chega nas finais, e agora ela está no meu box, torcendo por mim. Então só estou tentando representar as Williams da melhor maneira possível."

Desde 1994, quando Martina Navratilova alcançou a final no All England Club, o torneio não via uma finalista com 37 anos de idade. Com a vitória na semifinal contra Johanna Konta, Venus também quebrou outro recorde, virando a atleta em atividade com mais vitórias de simples em Wimbledon: 87.

Caminho de Venus Williams até a final de Wimbledon:

R1 - Elise Mertens (BEL) - 7/6 6/4

R2 - Qiang Wang (CHN) - 4/6 6/4 6/1

R3 - Naomi Osaka (JPN) - 7/6 6/4

R4 - Ana Konjuh (CRO) - 6/3 6/2

QF - Jelena Ostapenko (LAT) - 6/3 7/5

SF - Johanna Konta (GBR) - 6/4 6/2



Venus só deixou um set na segunda rodada, e chega à final com uma média total de oito games perdidos por partida.

Muguruza busca afirmação e segundo Slam

Sempre com campanhas instáveis, Garbiñe tem estatísticas estranhas na carreira. Mesmo tendo perdido por 6/0 e 6/1 para Strycova no último torneio preparatório para Wimbledon, alguns dias depois ela chega na final do terceiro Grand Slam do ano, chegando a derrotar a número um do mundo e ganhando mais confiança a cada jogo.

"Eu estou mais confiante quanto às partidas importantes agora. Estou mais sólida mentalmente, e fico menos nervosa e ansiosa. A experiência que venho adquirindo está me ajudando."

Quando esteve na final, em 2015, a espanhola teve uma ótima atuação, mas parou em Serena Williams, que venceu por duplo 6/4. Agora, ela tentará bater a irmã mais velha e trazer um troféu que seu país não vê desde 1994*, quando Conchita Martínez triunfou, curiosamente também contra uma americana.

*No feminino

Caminho de Garbiñe Muguruza até a final de Wimbledon:

R1 - Ekaterina Alexandrova (RUS) - 6/2 6/4

R2 - Yanina Wickmayer (BEL) - 6/2 6/4

R3 - Sorana Cirstea (ROU) - 6/2 6/2

R4 - Angelique Kerber (GER) - 4/6 6/4 6/4

QF - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 6/3 6/4

SF - Magdalena Rybarikova (SVK) - 6/1 6/1

Em ótima forma, Muguruza perdeu apenas um set, contra a número um do mundo, Kerber. Enfrentando apenas europeias no torneio, a espanhola saiu com uma impressionante média de apenas 6,5 games perdidos por partida.

A partida entre Venus Williams e Garbiñe Muguruza ocorre às Xh deste sábado, e você acompanha tudo ao vivo na VAVEL Brasil.