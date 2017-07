Gaúcho Marcelo Demoliner faz boa campanha e perde na semifinal de duplas mistas

Google Plus

Foi histórico, mas o conto de fadas acabou. Na tarde desta sexta-feira (14), o gaúcho Marcelo Demoliner, em parceria com a espanhola Maria Martínez Sanchez, foi derrotado por 6/2 e 7/5 na semifinal de duplas mistas de Wimbledon. Na Quadra Central, o triunfo foi de Jamie Murray e Martina Hingis, principais favoritos ao título.

Vivendo melhor momento da carreira, consolidado no circuito e na 48° colocação do ranking, o natural de Caxias do Sul vem de duas boas campanhas consecutivas logo em seus dois primeiros torneios de duplas mistas, tendo feito quartas de final em Roland Garros.

O jogo

Arrasadores e com todo o apoio da torcida local, Murray/Hingis começaram dominando a partida e abrindo logo 4/0 no marcador. O nervosismo de Demoliner/Sanchez era evidente, e a pressão de jogar em uma quadra central parecia desestabilizar a dupla do brasileiro.

Desta maneira, eles até conseguiram confirmar os dois serviços seguintes, mas foram incapazes de evitar a perda do set. Martina sacou e fechou em 6/2.

Na segunda parcial, jogo mais equilibrado: com 80% de primeiro saque em quadra, a dupla brasileiro-espanhola esteve mais focada e compenetrada, jogando melhor também nos pontos decisivos e explorando os voleios de Hingis.

Mas apesar disso, o jogo ainda era favorável ao britânico e à suiça, que viram o jogo emparelhar-se até o 5/5, mas mantiveram a calma e, aproveitando a última chance de quebra em um game de 0/40, conseguiram a vantagem. No saque de Jamie Murray, eles fecharam o jogo em 7/5.