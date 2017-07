Jogo Melo/Kubot x Marach/Pavic ao vivo pela final de Wimbledon (0-1)

Google Plus

Muito bom dia a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje iremos torcer juntos pelo brasileiro Marcelo Melo na grande final de duplas de Wimbledon! Bora, Girafa! Fique conosco!

5-7 | 2-2 | 30/30 | Kubot resolve a parada na rede!

5-7 | 2-2 | 15/30 | Melo erra uma bola fácil na rede.

5-7 | 2-2 | 15/15 | Marcelo no saque.

7-5 | 2-2 | Eles confirmam o serviço.

7-5 | 1-2 | 30/15 | Os adversários dominam o jogo de rede e vão sacando muito bem até agora.

5-7 | 2-1 | Confirmado o serviço de Kubot!

5-7 | 1-1 | 30/15 | Kubot sacando. Ele acerta um lindo smash no corpo de Marach.

7-5 | 1-1 | Marach confirma seu saque com muita facilidade.

5-7 | 1-0 | Marcelo e Kubot confirmam.

0-1 | 1-0 | 40-0 | Kubot crava smash na rede após bom saque de Melo

Com outro ace, Marach fecha o saque e eles vencem o primeiro set por 7/5!

6-5 | 40-0 | Ace! Três set points!

6-5 | 30-0 | Saque no corpo de Kubot e ele devolve para fora

6-5 | 15-0 | Marcelo não devolve o saque de Marach

6-5 | Linda passada de Oliver Marach! Marach e Pavic quebram o saque de Marcelo Melo e vão sacar para o primeiro set!

5-5 | 15-30 | Kubot ganha o ponto na rede, após uma troca de voleios! Mas o saque está ameaçado!

5-5 | Belo saque de Pavic! Foi o game que chegou mais perto de ameaçar uma quebra. Mas nada feito.

4-5 | 40-30 | Voleio curto de Marach e Marcelo não alcança

4-5 | 30-30 | Pavic acerta o smash e Kubot não devolve

5-4 | Melo confirma, novamente! Ninguém quebrou saque até agora.

4-4 | 40-0 | Mais uma devolução na rede!

4-4 | 30-0 | Duas vezes, Melo saca e a bola não volta.

4-4 | Mais uma confirmação. Tudo igual!

3-4 | 40-0 | Mais um game fácil. O jogo não muda!

4-3 | Kubot confirma seu serviço.

3-3 | 40-0 | Marcelo pega tudo na rede e Kubot finaliza o ponto, de smash, mais uma vez!

3-3 | 15-0 | Kubot faz o primeiro ace do jogo

3-3 | Empate no placar. Kubot vai sacar no sétimo game do primeiro set

2-3 | 15-0 | Kubot devolve mal, e Pavic mata o ponto na rede. Jogo difícil.

3-2 | Melo fecha o game com um voleio na rede, carimbando o adversário no tornozelo

2-2 | 40-0 | Três excelentes serviços de Marcelo Melo! Ninguém devolveu!

2-2 | Confirmado o quarto serviço do jogo. Sem quebras até aqui.

1-2 | 40-15 | Smash de Kubot para matar o ponto. Tem que correr atrás no game!

1-2 | 30-0 | Pavic sacando. Duas devoluções na rede até aqui

2-1 | Kubot confirma seu serviço com facilidade

1-1 | 40-0 | Marcelo Melo finaliza o ponto no smash!

1-1 | 30-0 | Dois erros de devolução no saque de Kubot

1-1 | Marach confirma seu serviço e empata o primeiro set

*0-1 | 30-15 | Marcelo forçou na rede e Pavic errou o voleio.

*0-1 | 30-0 | Dois bons pontos de Pavic, na rede. Game fácil até aqui.

1-0 | Melo/Kubot confirmam o primeiro serviço do jogo.

0-0 | AD-40 | Pavic não devolve primeiro serviço de Melo

0-0 | 40-40 | Devolução vencedora de Marach! Lindo lance!

0-0 | 40-30 | Pavic acerta belo lob em Kubot, que tenta o smash e erra

0-0 | 30-15 | Dois pontos vencidos na rede, através de erros. Um de Pavic e outro de Marcelo

0-0 | 15-0 | Marcelo saca aberto e Kubot mata na rede

Mais cedo, Garbiñe Muguruza sagrou-se campeã em cima de Venus Williams, por 7/5 e 6/0

Os tenistas já estão em quadra! Vai começar a grande final de Wimbledon!

A partida entre Melo/Kubot e Marach/Pavic terá início ao final da cerimônia de premiação do simples feminino.

Apesar disso, o ano de Pavic/Marach vem sendo muito bom na gira de grama. Eles foram vice-campeões dos ATP's de Antalya e Stuttgart.

Já a dupla adversária não é muito experiente em Slams. Antes deste torneio, Mate Pavic jamais havia avançado às oitavas, e Oliver Marach nunca passou da semifinal, tendo feito cinco quartas de final.

Para Kubot, é a segunda final de Slam na carreira. Em 2014, ele venceu o Australian Open, em parceria com Robert Lindsted.

Na nova parceria com Lukasz Kubot, o ano vem sendo positivo, com quatro títulos na bagagem (Miami, Madrid, S-Hertogenbosch e Halle)

Wimbledon é o torneio de Grand Slam em que Marcelo tem o maior número de vitórias na carreira: 25

Nas duas finais da carreira, Melo tinha como parceiro o croata Ivan Dodig, e enfrentou, em ambas as oportunidades, os irmãos Bob e Mike Bryan, melhores duplistas da história

Essa é a terceira final de Grand Slam em duplas masculinas na carreira de Marcelo Melo. Perdeu em Wimbledon (2013) e venceu em Roland Garros (2015)