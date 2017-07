Resultado Garbiñe Muguruza x Venus Williams AO VIVO online pela final de Wimbledon (2x0)

Agradeço a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Placar Final: Garbiñe Muguruza d. Venus Williams - 7-5/6-0

6º game, 2º set: espanhola fecha na terceira chance e conquista seu primeiro título em Wimbledon!

6º game, 2º set: triplo match point para Muguruza, 0-40

6º game, 2º set: espanhola sacando para o set

5º game, 2º set: oitava game consecutivo para Muguruza, 0-5

5º game, 2º set: triplo break point para a espanhola, 0-40

4º game, 2º set: Muguruza segue sem erros, 0-4

3º game, 2º set: momento ruim de Venus e a espanhola vai somando games, 0-3

3º game, 2º set: Muguruza cheia de confiança chega a mais um break, 30-40

2º game, 2º set: Muguruza jogando solta e abrindo vantagem, 0-2

1º game, 2º set: Venus entrega o game com uma dupla-falta, 0-1

1º game, 2º set: Muguruza começa em cima, 40-AD

1º game, 2º set: Venus abre o segundo set sacando

12º game, 1º set: norte-americana fica na rede e Muguruza fecha, 5-7

12º game, 1º set: Venus salva o primeiro com um winner, 30-40

12º game, 1º set: espanhola chega ao duplo set point com um lob, 15-40

12º game, 1º set: Muguruza sacando para o set

11º game, 1º set: com mais um rally, espanhola se adianta no placar com uma quebra a seu favor, 5-6

11º game, 1º set: pressão do outro lado da quadra agora - Muguruza ganha confiança e tem o break, 30-40

10º game, 1º set: espanhola se segura em seu saque, 5-5

10º game, 1º set: Muguruza iguala com um bom primeiro saque, 40-40

10º game, 1º set: rally para Muguruza salvar o primeiro, 40-30

10º game, 1º set: Venus ataca e tem duplo set point no saque da espanhola, 40-15

10º game, 1º set: Muguruza sacando para se manter no set

9º game, 1º set: Venus confirma serviço com tranquilidade, 5-4

8º game, 1º set: Muguruza deixa tudo igual, 4-4

7º game, 1º set: Venus supera pressão, 4-3

7º game, 1º set: agora é a vez da espanhola pressionar, 40-AD

6º game, 1º set: Muguruza salva o game, 3-3

6º game, 1º set: primeira chance de quebra do jogo para Venus, 30-40

Jogo bem páreo, ambas dominando em seus saques e resolvendo na segunda bola

5º game, 1º set: Venus confirma o serviço, 3-2

4º game, 1º set: Muguruza também dominando em seu serviço, 2-2

3º game, 1º set: Venus se garante no saque, 2-1

2º game, 1º set: Muguruza saca bem, 1-1

1º game, 1º set: Venus é pressionada, mas sai na frente, 1-0

1º game, 1º set: Venus começa sacando

Aquecimento encerrado. Vamos ao jogo

Jogadoras já estão em quadra no aquecimento

Caminho de Venus até a final: 1R - Elise Mertens - 7-6(7)/6-4; 2R - Qiang Wang - 4-6/6-4/6-1; 3R - Naomi Osaka - 7-6(3)/6-4; 4R - Ana Konjuh - 6-3/6-2; QF - Jelena Ostapenko - 6-3/7-5; SF - Johanna Konta - 6-4/6-2

Já Venus vem em busca de seu 50º título da carreira. Para manter a hegemonia da família Williams na grama sagrada, a irmã mais velha volta à final após oito anos para tentar seu hexacampeonato

Caminho de Muguruza até a final: 1R - Ekaterina Alexandrova - 6-2/6-4; 2R - Yanina Wickmayer - 6-2/6-4; 3R - Sorana Cirstea - 6-2/6-2; 4R - Angelique Kerber - 4-6/6-4/6-4; QF - Svetlana Kuznetsova - 6-3/6-4; SF - Magdale Rybarikova - 6-1/6-1

Detentora do título de Roland Garros 2016, Muguruza volta a uma final de Grand Slam após mais de um ano sem um resultado de expressão. A espanhola tem três títulos na carreira

A final está marcada para às 10h e este será o quinto confronto entre elas. Venus lidera a série com três vitórias para si. O último jogo entre as duas foi nas quartas de final do WTA Premier de Roma deste ano e terminou com vitória de Muguruza

Em instantes, acompanharemos a grande decisão da chave feminina entre a espanhola Garbiñe Muguruza (#15) e a norte-americana Venus Williams (#11)

Bom dia! Chega em sua reta final a 131ª edição do torneio de Wimbledon