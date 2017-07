Maior vitória da carreira! Rogerinho vence Monfils e vai às quartas em Umag

Google Plus

Aconteceu. Pela primeira vez na carreira, Rogério Dutra Silva venceu um Top 20 do ranking da ATP. No ATP 250 de Umag, na Croácia, o brasileiro venceu o francês Gael Monfils por 7/6 (5), 4/6 e 6/3, garantindo vaga nas quartas de final do torneio.

Essa foi a segunda vez que os tenistas enfrentaram-se na história do circuito. A primeira, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, teve vitória de Gael, por 6/2 e 6/4.

Agora, Rogerinho aguarda pelo vencedor da partida entre o francês Kenny de Schepper e o italiano Alessandro Gianessi. Contra o primeiro, seu retrospecto é positivo: jogou uma vez e a venceu sem perder sets, em Bordeaux. Contra Gianessi, o histórico anota 2 a 2, com os dois últimos jogos - nesta temporada - sendo vencidos pelo italiano.

O jogo

Mais consistente do que o adversário em seus games de serviço, Dutra Silva começou bem o jogo. Apesar de ser quebrado, ele imediatamente devolveu a quebra, e viu-se sacando em 5/4 para fechar o primeiro set.

Mas nada feito. Monfils voltou para o jogo, e, fechando a rede, conseguiu devolver a quebra. O equilíbrio era muito grande, e a primeira parcial só foi ser decidida no tiebreak.

Contando com o calcanhar de Aquiles do adversário (as duplas-faltas), Rogerinho fechou o tiebreak em 7-5, levando o primeiro set.

No segundo, o brasileiro teve o mesmo problema: não conseguiu salvar break points e sucumbiu à pressão de Gael em ambas as vezes em que esteve pressionado, perdendo assim o set por 6/4.

Na última parcial, o nervosismo tomava conta, mas Dutra Silva parecia não ligar para isso: salvou todas as oito chances de quebra que Monfils teve.

Numa delas, com o placar em 3/3, o francês abriu 0/40 no game, e, com uma linda paralela de esquerda, Rogerinho fechou após vencer cinco pontos seguidos.

Logo após, ele viu seu adversário cometer a sua 11° dupla falta do jogo para perder o set. Sacando em 5/3, o brasileiro fechou com tons de heroísmo: novamente abaixo por 0/40, botou a cabeça no lugar e aguardou pelos erros do adversário, que lhe garantiram a maior vitória da carreira.