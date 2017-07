ATP 250 Gstaad: Bellucci e Monteiro são eliminados/ Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (26), ocorreram as partidas válidas pelas duas primeiras rodadas do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Quatro brasileiros entraram em quadra, sendo dois deles pela chave principal de simples e três pela de duplas - Thomaz Bellucci atuou pelas duas competições.

Monteiro é superado por holandês

Número três do país, Thiago Monteiro acabou eliminado do torneio depois da derrota diante do holandês Robin Haase por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 7/5, em uma hora e 32 minutos em quadra. Com a vitória, o número 50 do ranking da ATP avançou às quartas de final. Seu adversário será o cabeça de chave número um, David Goffin da Bélgica.

Na primeira rodada, o cearense vinha de grande vitória para cima do ucraniano Alexandr Dolgopolov em três sets, com parciais de 7/6 (5), 3/6 e 6/3. O tenista da Ucrânia vinha de final no ATP 250 de Bastad, na Suécia, onde foi superado por David Ferrer da Espanha, na decisão.

LEIA MAIS: Em jogo interrompido pela chuva, Monteiro bate Dolgopolov e avança à segunda rodada em Gstaad

Bellucci perde a sexta seguida

O paulista Thomaz Bellucci segue em má fase. Nesta quarta, veio sua sexta derrota consecutiva na simples: o número dois do Brasil não vence um jogo desde a segunda rodada de Roland Garros, no começo de junho.

O adversário da vez foi o tenista da casa Henri Laaksonen - 95º do mundo. A derrota foi por dois sets a um, com parciais de 7/6 6/7 e 7/5, depois de duas horas e 56 minutos. Nas oitavas de final, o suíço encara o português João Sousa - cabeça de chave número oito.

Sá e Bellucci avançam nas duplas; Demoliner cai

Pela chave de duplas, Bellucci conseguiu uma vitória importante. Jogando ao lado do mineiro André Sá - seu novo técnico - o 66º do ranking da ATP derrotou a dupla composta pelo indiano Leander Paes e o croata Antonio Sancic por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2.

O gaúcho Marcelo Demoliner não teve a mesma sorte. Com o seu parceiro neozelandês Marcus Daniell, o brasileiro acabou derrotado pelo português João Sousa e o eslovaco Norbert Gombos por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6, em uma hora e 21 minutos.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.