Florian Mayer encara Leo Mayer na improvável final do ATP 500 de Hamburgo/ Foto: ATP/ Divulgação

Na manhã deste sábado (29), ocorreram as partidas válidas pelas semifinais da chave principal de simples do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. No primeiro confronto, houve um duelo de tenistas da casa: Philipp Kohlschreiber encarou Florian Mayer. Na sequência, dois argentinos se enfrentaram: Leonardo Mayer e Federico Delbonis.

Lucky loser vai à final

Ex-top 21, o argentino Leonardo Mayer garantiu vaga na decisão do torneio depois de derrotar seu compatriota Delbonis - número 81 do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, em uma hora e 25 minutos.

No decorrer da semana, o natural de Corrientes conquistou grandes vitórias, como diante do cabeça de chave número um - Albert Ramos Vinolas da Espanha - por dois sets a um, do tenista da casa Jan Lennard Struff e o tcheco Jiri Vesely - 55º do mundo.

Em duelo doméstico, Florian Mayer conta com desistência

O tenista da casa Florian Mayer avançou à decisão graças à desistência de seu adversário - Kohlschreiber - quando vencia por um set a zero, com parciais de 6/4 e 2/3, passados 59 minutos em quadra.

O alemão não teve um caminho muito complicado para a decisão, passando pelo italiano Marco Cecchinato, pelo russo Andrey Kusnetsov - que derrotara o uruguaio Pablo Cuevas - e pelo argentino cabeça de chave número seis - Diego Schwartzman - por dois sets a um, com parciais de 6/2 2/6 e 6/3, em uma hora e 45 minutos.

Com os 300 pontos conquistados nesta semana por conta da final, o tenista da Alemanha ganhou 43 posições no ranking mundial e será o número 58 na próxima segunda-feira (31), já o argentino sobe 70 posições e será o 68º, com 707 pontos. Em caso de título, Florian poderá ser o 39º e Leonardo, o 49º.

