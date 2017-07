WTA de Bastad: Wozniacki bate Mertens e encara Siniakova em sua quinta final no ano

Foto: WTA/Divulgação

Esta semana, o circuito feminino se dividiu entre os WTA de Bastad e Nanchang. A competição na Suécia chegou às semifinais, neste sábado (29). Com complicadas condições de jogo por causa da chuva, que caiu antes e durante a disputa da primeira partida, a quadra se encontrava pesada e as jogadoras tiveram que se desdobrar para garantir seu nome na final.

No primeiro confronto do dia, Katerina Siniakova (#56) eliminou a francesa Caroline Garcia (#20) pelas parciais de 6-2/7-5, em 1h45. Este foi o jogo mais prejudicado por causa do tempo. Ele chegou a ser interrompido em vários momentos, inclusive quando a tcheca sacava para o jogo. As jogadoras tinham dificuldade até mesmo para colocar seus serviços em quadra

Garcia - terceira cabeça de chave da competição - estava em um dia complicado, cometendo muitos erros. Já Siniakova se garantiu em seu saque e aproveitou o mal momento vivido por Garcia, fechando em dois sets e carimbando seu nome na final.

Siniakova tem apenas 21 anos e esta já é sua quarta final de WTA da carreira. A tcheca conquistou seu primeiro título em Shenzhen neste ano.

Wozniacki emenda quinta final no ano

Sua adversária na decisão será Caroline Wozniacki (#6). A dinamarquesa já teve mais resistência da belga Elise Mertens (#55) e precisou dos três sets, parciais de 7-5/4-6/6-2, em pouco mais de 2h.

Partida muito equilibrada com muitas chances para ambos os lados. O confronto foi decidido nos detalhes com Wozniacki aproveitando seis das 14 chances de quebra que teve - duas acima de Mertens, que terminou com um aproveitamento de quatro quebras em 11.

Ex-número um do mundo, Wozniacki já possui 25 títulos na carreira. Tentará seu primeiro em 2017, apesar das quatro finais que já fez na temporada. Esta semana, a dinamarquesa foi a primeira tenista a chegar às 40 vitórias no ano.

Este será o terceiro confronto entre as duas. Wozniacki venceu as duas - todas elas disputadas em quadra dura. Elas já se enfrentaram em 2017 e foi na terceira rodada de Indian Wells.

O WTA de Bastad é disputado no saibro e pertence à categoria International. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.