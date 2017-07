Leonardo Mayer conquista o ATP 500 de Hamburgo e retorna ao top 50

Neste domingo (30), ocorreu a final da chave principal de simples do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Lucky loser, o tenista argentino Leonardo Mayer conquistou o título depois de derrotar o alemão Florian Mayer por dois sets a um. A vitória veio com parciais de 6/4 4/6 e 6/3, em uma hora e 58 minutos em quadra.

Este foi apenas o segundo troféu na carreira do tenista natural de Corrientes. Seu primeiro título havia sido em Hamburgo mesmo, no ano de 2014, com o triunfo sobre o espanhol David Ferrer na final em três sets, com parciais de 6/7 6/1 e 7/6.

Com os 504 pontos conquistados nesta semana, Leo ganhou 89 posições no ranking mundial. Na próxima segunda-feira (31), o tenista da Argentino será o número 49 do mundo, com 907 pontos. Já o finalista acumulou mais 300 pontos, ganhando 43 posições no ranking da ATP e será o 58º.

O jogo

A partida começou equilibrada, com cada tenista confirmando seus games de serviço com certa facilidade. A primeira quebra veio somente no sexto game, quando Florian sacava. Na sequência, o tenista da casa se recuperou para empatar novamente. Porém, no décimo game, o alemão sentiu a pressão, cedendo o set para o adversário: 6/4.

O segundo set foi bem semelhante. No sexto game, Leo teve seis break points. Porém, não foi capaz de aproveitar nenhum desses. Confiante, o tenista da Alemanha conquistou o break no 4/4 para empatar com 6/4.

A terceira e decisiva parcial foi marcada pela instabilidade nos dois lados. Em grande partes dos games, houve pelo menos uma chance de quebra. Porém, sem sucesso para o devolvedor. A única quebra aconteceu no oitavo game, para o lado argentino. Dessa forma, o tenista da Argentina fechou o jogo com 6/3 para encerrar um jejum de três anos sem título.

Relembre a grande semana de Mayer

No decorrer da semana, Leonardo Mayer conquistou grandes vitórias, como diante do cabeça de chave número um - Albert Ramos Vinolas da Espanha - por dois sets a um, do tenista da casa Jan Lennard Struff e o tcheco Jiri Vesely - 55º do mundo. Nas semis, o ex-top 21 derrotou seu compatriota Federico Delbonis - número 81 do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5, em uma hora e 25 minutos.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.