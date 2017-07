Siniakova surpreende Wozniacki e conquista seu segundo título da carreira em Bastad

Katerina Siniakova (#56) é campeã do WTA International de Bastad 2017. Neste domingo (30), a tcheca desbancou na decisão a dinamarquesa Caroline Wozniacki (#6) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-4, em 1h50 de partida.

Siniakova garantiu seu segundo título da carreira em uma quadra pesada por causa da chuva. Ela teve o domínio da partida e se manteve a frente praticamente o confronto todo. Já Wozniacki ficou novamente com o vice-campeonato, a dinamarquesa somou sua quinta final no ano e segue sem títulos.

O jogo

Após um longo atraso por causa do mau tempo, a partida começou equilibrada. No primeiro set, foram duas quebras para cada lado até a tcheca garantir sua terceira no oitavo game e se colocar a frente no jogo em seguida com 6-3.

Wozniacki pediu atendimento a seu cotovelo direito no intervalo e chegou a largar na frente na segunda parcial com uma quebra a seu favor. Este foi o único momento que a dinamarquesa esteve a frente. A resposta de Siniakova não demorou nada e ela emendou duas quebras seguidas saindo de 1-3 para 5-3. Restando à ela apenas o trabalho de confirmar seu serviço, a tcheca se sangrou campeã.

Vice-campeã em 2016, Siniakova voltou a repetir a final nesta temporada. "Isso é incrível. Ano passado foi muito bom e eu estou muito feliz que pude voltar porque eu não poderia imaginar uma semana melhor. Isso significa muito para mim", destacou a jovem emocionada.

Já Wozniacki agora foca no US Open. "Eu estou mirando no US Open Series e no Us Open. É um dos torneios onde me saio melhor e é minha competição favorita. Estou ansiosa para voltar, ver como vou me comportar na quadra dura e espero terminar o ano bem", disse a ex-número um do mundo.

