Monteiro é eliminado no quali de Kitzbuhel; Sorgi cai em Washington/ Foto: ATP/ Divulgação

Neste domingo (30), ocorreu a última rodada dos torneios qualificatórios para dois torneios da ATP: o de Kitzbuhel, na Áustria, que vale 250 pontos, e o de Washington, nos Estados Unidos, que vale 500 pontos. Em ação, estiveram dois tenistas brasileiros: Thiago Monteiro e João Pedro Sorgi.

Monteiro perde para Bagnis

Número três do Brasil no ranking mundial, o cearense Thiago Monteiro buscou vaga na chave principal de simples do torneio. No sábado (29), derrotou o veterano Paul Henri Mathieu - número 210 no ranking da ATP - por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas uma hora e 12 minutos.

Porém, na rodada final, acabou derrotado pelo argentino Facundo Bagnis - cabeça de chave número quatro e 109º do ranking - em três sets, com parciais de 3/6 6/4 e 6/3.

Com os 14 pontos conquistados neste final de semana, Monteiro ganha quatro posições no ranking mundial, sendo o 110º melhor na próxima segunda-feira (31). Já o vencedor, Bagnis encara o alemão Philipp Kohlschreiber - 58º do mundo - na primeira rodada.

Sorgi é derrotado na última rodada em Washington

Jovem brasileiro, João Pedro Sorgi encarou o italiano Alessandro Bega - número 352 do mundo - pela rodada final do qualifying do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. Depois de uma hora e 16 minutos, o natural de Sertãozinho acabou derrotado por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4.

Na primeira rodada, João Pedro derrotara o sul africano Damon Gooch - número 1388 no ranking da ATP - em três sets, com parciais de 4/6 6/1 e 6/2.

Atualmente, João Pedro ocupa a 289ª posição no ranking mundial, com 174 pontos. No ano, o paulista vem com boas campanhas, como a final no ATP Challenger de Savannah, nos Estados Unidos, quando perdeu para Tennys Sandgren na decisão.

