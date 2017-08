Rogerinho leva virada de Zeballos na estreia em Kitzbuhel/ Foto: AFP

Nesta terça-feira (1), ocorreram as últimas partidas válidas pela primeira rodada da chave principal de simples do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Número um do Brasil, Rogério Dutra Silva entrou em quadra para enfrentar o argentino Horácio Zeballos - cabeça de chave número oito.

Depois de uma longa batalha de duas horas e 56 minutos de duração, o paulista acabou derrotado de virada por dois sets a um, com parciais de 2/6 7/6 e 7/6.

Com a vitória, o tenista da Argentina garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Seu próximo adversário será o argentino Renzo Olivo - 118º do mundo - que derrotou o brasileiro Thiago Monteiro - lucky loser - em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2.

O jogo

O argentino começou a partida muito mal. Logo no primeiro game, Rogerinho conquistou uma quebra para abrir vantagem. Na sequência, no quinto game, o tenista do Brasil conseguiu outro break para abrir 4/1. Confirmando seus games de saque, fechou em 6/2.

Na segunda parcial, Horácio melhorou seu nível de atuação, equilibrando a partida. O set seguiu sem quebras de serviço, dessa maneira, a definição foi para o tiebreak. Esse seguiu parelho até o 22º ponto, quando Zeballos conquistou duas quebras para fechar em 13/11.

Confiante, o tenista da Argentina começou a terceira parcial com um break. Porém, no 4/4, Dutra Silva conseguiu empatar. A definição foi novamente para o tiebreak. Diferentemente do que aconteceu no primeiro, o brasileiro baixou o nível consideravelmente. Com facilidade, Zeballos fechou em 7/4.

Nas duplas, Rogério também não teve sorte. Jogando com o italiano Paolo Lorenzi, o paulistano acabou derrotado na primeira rodada da chave de duplas pelo bielorrusso Andrei Vasilevski e pelo chileno Hans Podlipnik Castillo por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2.

