Guilherme Clezar surpreende Rosol no Challenger de Liberec

Grande vitória de Guilherme Clezar (#264), nesta quarta-feira (2), no saibro de Liberec, na República Tcheca. O brasileiro venceu o jogador da casa Lukas Rosol (#173) por dois sets a zero, parciais de 7-6(0)/6-3, em 1h18 de partida. O porto-alegrense alcançou uma virada contundente no primeiro set e foi sólido na segunda parcial.

O número cinco do Brasil espera nas quartas de final por outro favorito, Oscar Otte (#148). O alemão passou por Daniel Brands (#198) na segunda rodada sem tomar conhecimento de seu compatriota, parciais de 6-1/6-4. Este será o primeiro confronto entre ele e o brasileiro.

O jogo

Rosol começou melhor na partida. Logo de cara abriu 0-3 após uma quebra e soube administrar essa sua vantagem. Porém, o tcheco sentiu a pressão quando sacava no 3-5. Vendo a abertura, Clezar reagiu, conseguindo a quebra de volta. A partida permaneceu empatada e o primeiro set foi se resolver apenas no tie-break, no qual o brasileiro dominou do início ao fim sem vacilar e fechou com 7-0.

Mais confiante na segunda parcial, foi a vez do porto-alegrense largar na frente. Sem ficar atrás no placar, uma quebra para Clezar ainda no quarto game (3-1) lhe deu a vantagem que ele precisava para alcançar uma vitória importante e avançar às quartas de final da competição.

Anteriormente, o brasileiro havia vencido Tristan Lamasine (#255) por 1-6/6-1/6-4 na primeira rodada. Com este resultado, Guilherme Clezar já somou sete pontos ao ranking e subiu 12 posições. Seu melhor resultado no ano é a semifinal do Challenger de Chachantum, em Santiago, no Chile.

Outro brasileiro que avançou às quartas de final de uma competição foi Thomaz Bellucci (#80). O paulista está jogando em Kitzbuhel e derrotou o alemão Jan-Lennard Struff (#53) no dia de hoje, parciais de 6-4/7-6(3). Na próxima rodada, Bellucci encara Fabio Fognini (#25).

