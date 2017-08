Bellucci supera alemão e está nas quartas em Kitzbühel

Google Plus

Nesta quarta-feira (2), ocorreram as partidas válidas pelas oitavas de final da chave principal de simples do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Único brasileiro ainda na disputa, Thomaz Bellucci enfrentou o alemão Jan Lennard Struff - cabeça de chave número seis.

Depois de uma hora e 41 minutos, o paulista saiu vitorioso por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6.

Com o resultado positivo, Thomaz garantiu vaga na mas quartas de final. Seu próximo adversário será o italiano Fabio Fognini - cabeça de chave número dois - que venceu o sérvio Miljan Zekic - número 316 do mundo - em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/4, em uma hora e 21 minutos de jogo.

O jogo

A partida começou extremamente equilibrada, com cada tenista confirmando seu game de serviço. No sexto game, quando o alemão sacava, Bellucci conseguiu uma boa sequência para abrir 0/40. Conquistando o break no 15/40, fez 4/2. Mantendo a vantagem até o final, fechou a primeira parcial em 6/4.

Na abertura do segundo set, Struff teve de salvar quatro break points. Após esses, ganhou confiança e cresceu na partida. A partir daí, o jogo voltou a ficar disputado. Sem chances de quebra até o 12º game, a definição foi para o tiebreak, no qual Bellucci dominou do início ao fim para fechar em 7/3.

Na primeira rodada, o brasileiro bateu o ucraniano Alexandr Dolgopolov - 70º colocado no ranking mundial - por dois sets a um, com parciais de 6/2 5/7 e 6/4, em uma hora e 56 minutos de partida.

Antes dessa, o último triunfo de Thomaz havia sido na primeira rodada do segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros, em cima do sérvio Dusan Lajovic por três sets a um. Desde então, o natural de Tietê perdera para o francês Lucas Pouille, para o sul africano Kevin Anderson, para o austríaco Sebastian Ofner, para o português Gastão Elias, para o alemão Dustin Brown e para o suíço Henri Laaksonen.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.