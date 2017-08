Bellucci é derrotado por Fognini na Áustria/ Foto: ATP/ Divulgação

Nesta quinta-feira (3), foram disputadas as partidas válidas pelas quartas de final da chave principal de simples do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Cabeça de chave número dois da competição, o italiano Fabio Fognini enfrentou o brasileiro Thomaz Bellucci.

Depois de uma hora e seis minutos, o tenista da Itália venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1.

Com a vitória, Fognini avançou às semifinais do torneio. Seu próximo adversário será o alemão Philipp Kohlschreiber - número 47 do mundo - que vem de vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/4 e 7/6, em duas horas e 35 minutos.

O jogo

A partida foi marcada pela instabilidade. Nos dois primeiros games, houve duas quebras de serviço. Depois de mais um break para cada lado, a partida voltou a ficar equilibrada. Porém, quando Bellucci sacava no 3/4, acabou errando demais. Dessa forma, Fabio quebrou o adversário e fechou em 6/3, depois de confirmar o saque.

Abalado, o brasileiro começou a segunda parcial muito mal. Sem conseguir confirmar o serviço em sequer uma ocasião, o único game que conquistou no set foi no saque do adversário, que confirmou a vitória facilmente com 6/1 no segundo set.

Na primeira rodada, o brasileiro bateu o ucraniano Alexandr Dolgopolov - 70º colocado no ranking mundial - por dois sets a um, com parciais de 6/2 5/7 e 6/4, em uma hora e 56 minutos de partida. Na sequência, contra o alemão Jan Lennard Struff - número 53 do mundo - o paulista saiu vitorioso, depois de uma hora e 41 minutos por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6.

