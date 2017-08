Clezar bate favorito e vai às semis na República Tcheca; Feijão avança na Itália

Nesta sexta-feira (4), ocorreram as quartas de final do ATP Challenger de Liberec, na República Tcheca. O tenista brasileiro Guilherme Clezar derrotou Oscar Otte da Alemanha - número 148 do mundo - por dois sets a zero, por duplo 6/1, depois de apenas 59 minutos.

Com o resultado positivo, o gaúcho está nas semifinais da competição. Seu adversário na próxima rodada vem do confronto entre o tcheco Vaclav Safranek - 204º do mundo - e Laurynas Grigelis da Lituânia - número 227 do ranking da ATP.

O jogo

Clezar começou a partida bem, com uma quebra logo no primeiro game. No quinto game, voltou a conquistar um break no saque do adversário para abrir 5/1, depois de confirmar o saque. Instável, o alemão teve seu saque quebrado novamente, cedendo o primeiro set: 6/1 para o tenista do Brasil.

Na segunda parcial, Otte melhorou na partida. Em seu primeiro game de saque, lutou, chegando a salvar break point, mas acabou quebrado novamente. A partir daí, perdeu a confiança: cedendo mais dois breaks, acabou perdendo por 6/1.

Com os pontos conquistados nesta semana, Guilherme ganha 30 posições no ranking mundial e será o número 234 na próxima segunda-feira (7), com 216 pontos. Em caso de título, o brasileiro poderá chegar aos 267 pontos.

Eliminação nas duplas

Pela chave de duplas, Clezar - jogando com o argentino Juan Pablo Ficovich - estava nas semifinais. Porém, acabou eliminado pela dupla composta por Grigelis da Lituânia e Zdenek Kolar da República Tcheca por dois sets a um, com parciais de 6/4 6/7 e 12/10, em uma hora e 29 minutos.

Feijão vai às semis na Itália

Outro brasileiro em ação, João Souza - o "Feijão" - também faz boa campanha nesta semana. Pelo ATP Challenger de Biella, na Itália, o paulista está nas semifinais, depois da vitória sobre o sueco Mikael Ymer por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/2. Nas semis, o brasileiro encara o sérvio Filip Krajinovic - número 140 do mundo.

