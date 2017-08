Clezar fica com o vice no Challenger de Liberec

Neste domingo (6), ocorreu a decisão da chave principal de simples do ATP Challenger de Liberec, na República Tcheca. Tenista brasileiro Guilherme Clezar acabou derrotado por Pedro Sousa de Portugal por dois sets a um, com parciais de 6/4 5/7 e 6/2, depois de duas horas e 12 minutos em quadra.

Esta foi a sexta final na carreira do gaúcho, sendo seu quarto vice-campeonato. Seus dois títulos foram em Rio Quente e em Campinas, nos anos de 2012 e 2013, respectivamente. Nos últimos anos, Clezar acumulou derrotadas nas finais do ATP Challenger Finals de 2014, no Challenger de Santiago, no Chile, e do Rio de Janeiro, nos anos de 2015 e 2016.

Com os 40 pontos conquistados nesta semana, Guilherme sobe 46 posições no ranking mundial e será o número 218, na próxima segunda-feira (7), com 235 pontos. Já seu adversário na decisão, Pedro será o 126º - o melhor resultado de sua carreira.

O jogo

O português começou melhor, pressionando o serviço do adversário: logo no primeiro game, Clezar teve de salvar dois break points. No terceiro game, no entanto, a quebra veio. A vantagem de Sousa durou somente até o oitavo game, quando o gaúcho conseguiu empatar em 4/4. Porém, logo na sequência, Pedro se recuperou, abrindo vantagem novamente e fechando o primeiro set em 6/4.

Confiante, quebrou o brasileiro duas vezes para abrir 3/0 na abertura da segunda parcial. Nesse momento, o jogo passou a ser mais instável: depois de três breaks consecutivos, o tenista de Portugal ainda tinha vantagem: 4/3. Elevando o nível, Guilherme buscou o resultado e emparou. Pressionado, o adversário cedeu: 7/5 Clezar no segundo set.

Porém, na terceira parcial, o português retomou o alto nível e atropelou: quebrando o adversário em três ocasiões, fechou facilmente por 6/2 para conquistar o título.

O próximo compromisso de Clezar é o ATP Challenger de Floridablanca, na Colômbia, onde encara Benjamin Lock de Zimbabwe - número 468 do ranking da ATP - na primeira rodada.

