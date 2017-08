Rogerinho desperdiça match points e é eliminado por revelação da casa em Montreal

Nesta terça-feira (8), ocorreu o segundo dia de jogos válidos pela chave principal de simples do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Número um do Brasil, Rogério Dutra Silva estreou na competição diante do jovem tenista da casa, Denis Shapovalov - número 143 do ranking da ATP.

Depois de duas horas e 27 minutos, o paulista saiu derrotado por dois sets a um, com parciais de 4/6 7/6 e 6/4.

Com o resultado positivo, Shapovalov garantiu vaga na segunda rodada do torneio. Seu adversário na próxima rodada será o argentino Juan Martin del Potro - 31º do mundo - que vem de vitória sobre o norte americano John Isner - cabeça de chave número 14 - em sets diretos, por duplo 7/5, em uma hora e 51 minutos.

Com os 12 pontos da vitória, Denis já ganha seis posições no ranking da ATP e será o 137º na próxima segunda-feira (14). Seu melhor resultado na carreira foi o de número 130 do mundo.

O jogo

A partida começou equilibrada. O primeiro break veio apenas no quarto game, a favor do canadense. Porém, logo na sequência, o brasileiro reagiu, devolvendo a quebra. Confiante, começou a dominar o jogo. No 4/4, conseguiu o break crucial para fechar o set em 6/4, depois de confirmar o serviço.

A segunda parcial foi mais parelha, com ambos jogadores atuando em alto nível. Como seguiu sem quebras até o 6/6, a definição foi para o tiebreak, no qual Rogerinho teve vantagem desde o início. Porém, depois de perder dois match points seguidos no 6/4 e 6/5, abalou-se. Aproveitando o momento, Denis fechou em 10/8 para empatar a partida.

No terceiro set, Shapovalov dominou. Com um break conquistado no 4/3, não teve dificuldades para fechar em 6/4 e selar a classificação para a próxima fase da competição.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.