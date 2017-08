Grandes jogos, surpresas e desistência nos primeiros dias de Masters 1000 de Montréal

(FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Apesar de grandes baixas como Andy Murray, Stan Wawrinka e Novak Djokovic, a Rogers Cup começou em alto nível. Nesta terça-feira (8), o cabeça de chave número 1, Rafael Nadal, conheceu seu primeiro adversário no torneio. Roger Federer, por sua vez, terá pela frente um tenista da casa.

A Vavel Brasil traz pra você um resumo do que aconteceu de mais importante nos dois primeiros dias do Masters 1000 de Montréal.

Dia 1: Show de Kyrgios e luta de Del Potro

Del Potro suou, mas venceu John Isner em sua estreia na competição (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Grandes nomes entraram em quadra pela Rogers Cup logo no primeiro dia de torneio. O veteraníssimo David Ferrer foi um deles. Em um duelo de gerações, o espanhol não teve vida fácil ante ao jovem Kyle Edmund, de apenas 22 anos. Ferrer perdeu o primeiro set por 7/6, mas se recuperou e venceu por 2 sets a 1: 6/7 6/4 6/3.

Outro belo confronto de primeira rodada foi entre Steve Johnson e o carismático Gael Monfils. O americano levou a melhor no primeiro set, vencendo por 6/2, mas o francês reagiu e virou o jogo, parciais 2/6 7/6 6/1. A grande surpresa da sessão diurna foi a queda do cabeça de chave número 13, Lucas Pouille, derrotado pelo americano Jared Donaldson por 2 sets a 0, duplo 7/6.

Na sessão noturna, teve jogão e zebra. John Isner e Juan Martín Del Potro protagonizaram belo duelo, com o argentino levando a melhor em duas parciais duríssimas: duplo 7/5. A zebra ficou a cargo do canadense Vasek Pospisil, derrotado pelo seu compatriota Peter Polansky, parciais 7/5 6/2. Polansky será o adversário de Roger Federer na segunda rodada.

Destaque do dia - Quem brilhou em Montréal no primeiro dia de competição foi Nick Kyrgios. O cabeça de chave número 16 despachou o seu adversário, Viktor Troicki, em apenas 50 minutos de partida. Avassalador, o australiano aplicou um categórico 6/1 6/2, avançando com tranquilidade para a segunda rodada.

Kyrgios atropelou Viktor Troicki em menos de uma hora de partida (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Outros resultados:

Richard Gasquet (FRA) der. Brayden Schnur (CAN) - 7/6 5/7 6/1

Roberto Bautista Agut (ESP) der. Tim Smyczek (USA) - 7/6 6/1

Robin Haase (NED) der. Albert Ramos-Vinolas (ESP) - 6/3 6/3

Benoit Paire (FRA) der. Donald Young (USA) - 6/3 5/7 6/4

Diego Schwartzman (ARG) der. Reilly Opelka (USA) - 6/3 6/7 6/4

Adrian Mannarino (FRA) der. Daniil Medvedev (RUS) - 6/3 6/1

Mischa Zverev (GER) der. Norbert Gombos (SVK) - 6/4 6/7 6/3

Ryan Harrison (EUA) der. Thomas Fabbiano (ITA) - 6/3 7/5

Dia 2: desistência e queda de Rogerinho

Lucky loser, Escobedo herdou vaga de Berdych e venceu (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

O segundo dia começou com a notícia da desistência de Tomás Berdych, atual número 14 do mundo. Com isso, o americano Ernesto Escobedo, lucky loser, herdou a vaga do tcheco e encarou o georgiano Nikoloz Basilashvili. Escobedo aproveitou bem a oportunidade e avançou à segunda rodada, vencendo por 7/6 6/4.

Ainda na sessão diurna, o veterano Feliciano López foi surpreendido pelo jovem Hyeon Chung. O coreano se impôs desde os primeiros games do duelo e saiu de quadra com bela vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/1 4/6 7/6.

O cabeça de chave número 9, David Goffin, passou aperto em sua estreia mas conseguiu avançar. Derrotado no primeiro set, o belga reagiu e virou a partida contra o japonês Yuichi Sugita, parciais de 4/6 6/1 6/4.

A sessão noturna reservou os primeiros duelos de segunda rodada. Jared Donaldson venceu Benoit Paire por 2 sets a 0 e foi o primeiro tenista a se classificar às oitavas. Em seguida, Dominic Thiem e Diego Schwartzman protagonizaram uma grande partida, repleta longas trocas e belos winners. Após muita luta, Schwartzman surpreendeu e eliminou o cabeça de chave número 3: 6/4 6/7 7/5.

Destaque do dia - A grande partida do segundo dia de Rogers Cup foi protagonizada por Denis Shapovalov e pelo brasileiro Rogério Dutra Silva. Em um duelo emocionante e muito equilibrado, com 2h20 de duração, o canadense salvou dois match points na segunda parcial e venceu de virada, 2 sets a 1.

Shapovalov sobreviveu ao duríssimo duelo contra Rogerinho (FOTO: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Outros resultados:

Borna Coric (CRO)* der. Mikhail Youzhny (RUS) - 6/2 6/4

*Adversário de Rafael Nadal na segunda rodada

Paolo Lorenzi (ITA) der. Frances Tiafoe (USA) - 7/6 0/6 6/2

Pablo Carreno Busta (ESP) der. Karen Khachanov (RUS) - 3/6 6/3 6/2

Kevin Anderson (RSA) der. Dudi Sela (ISR) - 6/3 7/6

Sam Querrey (USA) der. Vincent Millot (FRA) - 4/6 7/6 7/5

Jack Sock (USA) der. Pierre-Hughes Herbert (FRA) - 7/6 6/3