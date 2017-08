Em confronto brasileiro, Clezar supera Sorgi na Colômbia/ Foto: ATP/ Divulgação

Nesta quarta-feira (9), foram realizadas as partidas válidas pelas oitavas de final da chave do ATP Challenger de Floridablanca, na Colômbia. Um confronto entre tenistas brasileiros marcou essa fase da competição, no qual o gaúcho Guilherme Clezar enfrentou o paulista João Pedro Sorgi.

Depois de uma hora e 26 minutos, Clezar - número 219 do mundo - venceu seu adversário - 284º colocado no ranking mundial - por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com a vitória, Guilherme ganhou vaga nas quartas de final. Seu próximo adversário vem do confronto entre o chileno Gonzalo Lama - 633º do mundo - e o tenista da casa Carlos Salamanca - número 874.

O jogo

Clezar começou a partida melhor, confirmando seus games de serviço com certa facilidade, enquanto Sorgi sofria para empatar. A quebra - que parecia inevitável - veio no oitavo game. Dessa forma, após confirmar o saque, o gaúcho fechou em 6/3.

A segunda parcial foi semelhante à primeira. Ao passo que João tinha que entregar break points, o cabeça de chave número seis mantinha o empate no placar com certa facilidade. No nono game, veio o break crucial: 6/4 para Clezar.

Guilherme de vem excelente campanha no ATP Challenger de Liberec, na República Tcheca, onde chegou a decisão, mas acabou derrotado por Pedro Sousa de Portugal por dois sets a um, com parciais de 6/4 5/7 e 6/2, depois de duas horas e 12 minutos em quadra.

Atualmente, João Pedro ocupa a 284ª posição no ranking mundial, com 178 pontos. No ano, o natural de Sertãozinho vem com boas campanhas, como a final no ATP Challenger de Savannah, nos Estados Unidos, quando perdeu para Tennys Sandgren na decisão.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.