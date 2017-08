Federer sofre, mas vira sobre Ferrer e está nas quartas no Canadá

Nesta quinta-feira (10), ocorreu a fase de oitavas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Cabeça de chave número dois da competição, Roger Federer da Suíça entrou em quadra para enfrentar o espanhol David Ferrer.

Depois de uma hora e 58 minutos em quadra, o número três do mundo venceu por dois sets a um, com parciais de 4/6 6/4 e 6/2.

Com o resultado positivo, Federer avançou às quartas de final do torneio. Seu próximo adversário vem do confronto entre o francês Gael Monfils - número 22 do mundo - e o cabeça de chave número 12 - Roberto Bautista Agut da Espanha.

O jogo

O espanhol começou o jogo bem, ao passo que seu adversário ainda não parecia inteiramente focado. Aproveitando a oportunidade, o número 33 do mundo pressionou: logo no primeiro game, teve quatro break points a favor, porém Federer salvou todas.

Na sequência, não teve jeito para o suíço: 4/1 de vantagem para David. A vantagem foi mantida até o 5/4, quando o natural de Javea sacou para o set. Nervoso, acabou sofrendo a quebra. No entanto, acabou se recuperando logo em seguida: 6/4 para Ferrer.

Federer reagiu logo após a derrota com um break no primeiro game. Após uma quebra para cada lado, a vantagem ainda seguia para o cabeça de chave número dois. Foi só uma questão de tempo até que Roger devolvesse o 6/4 e empatasse o jogo.

A mesma situação se repetiu na terceira parcial: dominante, o campeão de Wimbledon não deixou seu adversário jogar. Em apenas 34 minutos, quebrou o saque de Ferrer duas vezes para fechar em 6/2.

Na primeira rodada, Federer atropelou o tenista da casa Peter Polansky - 116º no ranking mundial - em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 54 minutos.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.