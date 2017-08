Instável, Clezar é surpreendido por Gonzalo Lama e está eliminado de Floridablanca

O brasileiro Guilherme Clezar, cabeça de chave número 6, está eliminado do Challenger de Floridablanca, na Colômbia. Em jogo iniciado na última quinta-feira e finalizado apenas nesta sexta-feira (11) devido à chuva, Clezar foi surpreendido pelo qualifying Gonzalo Lama e saiu derrotado por 2 sets a 1, parciais de 6/2 4/6 4/6.

O chileno terá pela frente nas semifinais o argentino Facundo Arguello, número 406 do mundo. Em sua partida de quartas de final, Arguello surpreendeu o austríaco Michael Linzer e venceu em sets diretos: 6/3 6/4.

O único brasileiro remanescente no challenger colombiano é João Sousa. Feijão encara, ainda nesta quinta-feira (10), o português Gastão Elias. Quem passar deste confronto enfrenta, nas semifinais, o argentino Guido Pella, cabeça de chave número 1.

Solidez e tranquilidade nos games de saque

Justificando sua posição de favorito no duelo, Clezar não deixou seu adversário jogar durante o primeiro set. Bastante agressivo em quadra, o brasileiro sacou muito bem em seus primeiros games de serviço e pressionou o chileno com boas devoluções.

Ao conseguir uma quebra de vantagem logo no início da parcial, Clezar passou a comandar a partida. Sem dificuldade, em menos de meia hora, o brasileiro fechou o set por 6/2.

Jogo duro, quebras e deslize brasileiro

A segunda parcial começou com indícios de que a história do primeiro set se repetiria. Rapidamente, Clezar abriu 2/0 de vantagem, sacando bem e pressionando Gonzalo Lama. Mas em um game muito ruim do brasileiro, o chileno conseguiu reagir e devolveu a quebra de saque.

Com 2/2 no placar, o jogo começou a ficar tenso. Após perder seu serviço pela primeira vez na partida, Clezar parece ter sentido e não voltou a sacar com a mesma tranquilidade da primeira parcial. No sétimo game, quando Lama liderava por 4/3, o brasileiro precisou salvar vários break points para confirmar seu game. Todavia, no 4/5, Clezar foi quebrado e perdeu o set: 6/4 pro chileno.

Domínio chileno, chuva e adeus de Clezar

Embalado pela vitória de virada na segunda parcial, Lama entrou com moral no set decisivo e logo conseguiu uma quebra de vantagem. Liderando por 2/0, o chileno contou com um adversário nitidamente abatido para mandar no jogo e rapidamente abrir 4/1. Clezar lutava para confirmar seus games de saque e não incomodava o serviço de seu adversário.

O panorama do primeiro set havia se invertido, completamente. Com 5/2 contra, o brasileiro sacou para sobreviver e conseguiu fazer seu terceiro game. Sem mais nada a perder, restava à Clezar pressionar o serviço do chileno, que sacava pro jogo. A estratégia funcionou e o brasileiro conseguiu quebrar Lama, voltando pro jogo.

Quando sacaria para tentar empatar a parcial em 5/5, a partida foi interrompida devido às fortes chuvas. A conclusão, nesta sexta-feira (11), foi rápida: Lama conseguiu quebrar o saque do brasileiro e fechou a partida.