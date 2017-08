Tranquilo, Federer vence Agut em sets diretos e está nas semifinais de Montréal

Em pouco mais de 1h de partida, Roger Federer, número 3 do ranking da ATP, conquistou a segunda vaga para as semifinais do Masters 1000 de Montréal, ao vencer o espanhol Roberto Bautista Agut em sets diretos, parciais de duplo 6/4.

Federer entrou em quadra agressivo, bem diferente da atuação irregular que teve ante à David Ferrer, nas oitavas. A partida começou equilibrada, mas o suíço não teve seu saque ameaçado, perdendo apenas três pontos nos seus games de serviço. Agut, por sua vez, foi pressionado o tempo todo. Quando o placar marcava 4/4, Federer conseguiu a quebra de serviço que precisava e sacou para o set. Com dois grandes serviços, um ace e um saque-voleio, o suíço venceu a primeira parcial: 6/4.

No segundo set, o espanhol, que nunca conseguiu tirar um set do suíço nas sete partidas entre eles, teve seu serviço quebrado já no primeiro game. Quando sacava em 3/2, Roger Federer viu seu adversário executar boas devoluções e precisou salvar dois break points. Ao final, o cabeça de chave número 2 administrou o resultado e, com facilidade, fechou a parcial: novo 6/4.

Federer celebra vitória contra Roberto Bautista Agut (FOTO: David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images)

O suíço chegou ao expressivo número de 15 vitórias consecutivas, somando as campanhas perfeitas em Halle e Wimbledon. Na temporada, esta será a sexta semifinal de Roger Federer, que busca seu terceiro título em Masters 1000 no ano, após levantar o caneco em Indian Wells e em Miami.

Federer enfrentará Robin Haase neste sábado, pela semifinal do Masters canadense. Haase fez a primeira partida do dia e precisou vencer de virada o argentino Diego Schwartzman, em mais de 2h de um jogo que foi recheado de erros e altos e baixos de ambos os lados.

A outra semifinal será definida pelos resultados das partidas entre Denis Shapovalov contra Adrian Mannarino e Alexander Zverev contra Kevin Anderson, na sessão noturna desta sexta-feira (11) de Rogers Cup.

