Federer derrota Haase em sets diretos e é finalista no Masters 1000 de Montreal

Neste sábado (12), foram disputadas as semifinais da chave principal de simples do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Cabeça de chave número dois da competição e principal favorito ao título, o tenista suíço Roger Federer teve pela frente o holandês Robin Haase no primeiro jogo do dia.

Depois de uma hora e 18 minutos em quadra, o natural da Basileia venceu o número 52 no ranking da ATP por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5.

Em 2017, Federer ainda não perdeu nenhuma final.

Esta será a quinta final no ano para o número três do mundo que também chegou à decisiva no Australian Open, nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, além do ATP 500 de Halle e o Wimbledon. Em 2017, Federer ainda não perdeu nenhuma final.

O jogo

O início da partida foi marcado pela instabilidade: nos quatro primeiros games, houve três quebras. Melhor para Roger, que conseguiu abrir uma vantagem de 4/1, depois de finalmente confirmar seu serviço. A partir daí, ambos tenistas entraram no jogo, tornando-o mais equilibrado. No entanto, o holandês não foi capaz de devolver o break. Dessa forma, Federer fechou o primeiro set em 6/3.

A segunda parcial seguiu como terminou a primeira: com bons serviços, cada tenista confirmava seu saque e empatava o set. A partir do sétimo game, a situação começou a ficar mais perigosa para o tenista da Holanda que, apesar de não ter de enfrentar break points, sempre era pressionado pelo adversário.

Após longa disputa no 11º game, que teve três 40/40, Robin conseguiu confirmar o saque. Na sequência, Federer não cedeu pontos para levar a definição para o tiebreak. Haase começou a disputa muito abaixo, sofrendo dois minibreaks e dando a vantagem para o suíço: 4/1. Entretanto, esse sentiu a pressão, devolvendo a vantagem conquistada.

A disputa seguiu igual até o 6/5, quando Roger teve seu primeiro match point, mas no saque do adversário. Foi o suficiente: depois de uma hora e 18 minutos, Roger venceu por 7/5 para garantir vaga em mais uma final no ano.