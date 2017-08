Svitolina supera Wozniacki e conquista seu quinto título no ano em Toronto

Elina Svitolina (#5) é campeã do WTA Premier de Toronto. Neste domingo (13), a ucraniana derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki (#6) por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-0, em 1h19 de partida.

Svitolina garantiu seu quinto título somente nesta temporada. Já Wozniacki amargou seu sexto vice-campeonato em seis finais disputadas neste ano.

O jogo

A partida começou equilibrada. Foram duas quebras para cada lado - com a ucraniana saindo na frente em todas - e o empate ainda permanecia no oitavo game (4-4). Svitolina se adiantou novamente no placar com uma terceira quebra e, dessa vez, conseguiu se defender para mantê-la, fechando o set em 6-4.

A segunda parcial foi de domínio completo da ucraniana. Svitolina não permitiu que Wozniacki marcasse um game sequer e, após mais três quebras, fechou a final com um "pneu".

Svitolina teve uma semana pesada, tendo que enfrentar cabeças de chave consideradas favoritas na corrida pelo título. A ucraniana chegou até mesmo a disputar as quartas de final e a semifinal no mesmo dia.

"Eu preciso de um tempo para cair a fichar porque eu tive muitas partidas nesses últimos dois dias e tem sido muito difícil fisicamente. Hoje estava muito quente, então eu tive que me esforçar. Eu estou muito feliz que terminou e especialmente que tenha terminado com um título", destacou a ucraniana.

Relembre o caminho de Svitolina até a final:

1R - bye

2R - Daria Kasatkina - 7-6(4)/6-4

3R - Venus Williams - 6-2/6-1

Quartas - Garbiñe Muguruza - 4-6/6-4/6-3

Semi - Simona Halep - 6-1/6-1

As atenções agora se voltam para o WTA Premier de Cincinnati. Na continuação das preparações para o US Open, as melhores tenistas do mundo se reúnem entre os dias 14 e 20 de julho em Ohio para a disputa do torneio, que tem Karolina Pliskova como a atual campeã.

