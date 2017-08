Bia Haddad derrota russa e fura o quali do WTA Premier de Cincinnati

Beatriz Haddad (#77) está na chave principal do WTA Premier de Cincinnati. Neste domingo (13), a número um do Brasil garantiu sua classificação com uma vitória sobre a russa Ekaterina Alexandrova (#88) em sets diretos, parciais de 6-3/7-6(3), em 1h39 de confronto. Este será o quarto Premier que a brasileira irá disputar.

Bia ainda não tem adversária definida na primeira rodada do Premier de Cincinnati e espera pelo sorteio que a definirá, mas sua partida de estreia na chave principal será na terça-feira (15).

O jogo

Alexandrova começou melhor na partida e conseguiu uma quebra logo de cara. Porém, a paulistana se recuperou e fechou o caminho da russa. Bia saiu de 0-1 contra para 5-1 a favor com três quebras e dominou o set. A brasileira não teve maiores dificuldades para fechar a parcial em 6-3.

O segundo set já foi bem equilibrado. Alexandrova até saiu na frente no quarto game (1-3), mas Bia se recuperou e conquistou a quebra de volta no nono, quando a russa sacava para empatar a partida. Com o placar igualado, o tie-break entrou em cena e a paulistana contou com duas mini quebras estratégicas no último saque da russa para selar sua classificação à chave principal.

Bia ocupa atualmente a 77ª posição no ranking da WTA, a melhor colocação de sua carreira. A número um do Brasil vem de três títulos na temporada: o ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, um bicampeonato de duplas em Bogotá, na Colômbia, e o ITF US$ 100 mil de Cagnes-Sur-Mer.

O WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 14 e 20 de julho. A atual campeã é a tcheca Karolina Pliskova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.