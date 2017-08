Sorgi vira sobre francês e avança em Santo Domingo

O brasileiro João Pedro Sorgi, de 23 anos, fez sua estreia na chave principal de simples no Milex Open 2017, torneio da ATP de nível Challenger disputado no Santo Domingo Tennis Club, conhecido também como La Bocha. Seu adversário foi o também jovem francês, de 22 anos, Calvin Hemery. Em jogo de 3 sets distintos, o brasileiro conseguiu uma bela virada e avançou às Oitavas do torneio, em quase 2 horas de partida no saibro verde do clube dominicano.

O 1º set viu o francês ser sólido o tempo todo, sacando bem forte e não dando nenhuma brecha em seus games de serviço. Já o brasileiro colocou exatamente a mesma porcentagem de 1º serviços em jogo, com relação a Hemery (71% ambos). Enquanto o francês ganhou 93% dos pontos com esse saque, Sorgi teve apenas 60%, e quando precisou do 2º serviço, cai para 17%. Isso mostra o quanto ele ficou vulnerável aos ataques do francês em seus games de saque, que eram longos. Seu único game mais rápido foi quando era jogado o 6º game do set, com placar de 0/5 ao francês. Confirmou este único saque e Hemery sacou firme depois para fechar com 6/1.

O 2º set viu um brasileiro mais intenso nas trocas nos games em que Calvin sacou. Com isso, apesar de ser quebrado em 2 oportunidades, João devolveu estas 2 quebras no set, obrigando o Tie Break a ser jogado. Para se ter ideia do quanto foi complicada a batalha no set, os games de ambos os jogadores foram longos, alguns com 4 igualdades e ralis longos. No tie break, Sorgi precisou de 1 quebra de vantagem para fechar 7-5 a seu favor, e encerrar o set mais longo do jogo, com 1h05 de disputa apenas nesta parte.

O 3º set foi a inversão do começo do jogo, quando era o brasileiro quem errava mais e tinha o saque sempre ameaçado. A derrota no set anterior, com muitas trocas e longos pontos fez a guarda de Hemery baixar mais, e nesta brecha Sorgi entrou de vez para ganhar o set e o jogo. Seus games de saque passaram a ser um pouco mais tranquilos, e a intensidade de saque e jogo do francês caiu, proporcionando mais ataques do brasileiro nas devoluções, que com 2 quebras de saque, converteu Match Point para fechar em 6/2 o set e encerrar a partida.

Nas oitavas, Sorgi enfrentará o vencedor do jogo entre o holandês Tallon Griekspoor e o famoso tenista local Victor Estrella Burgos, este cabeça 4 do torneio.