Masters 1000 de Cincinnati: Del Potro e Kyrgios surpreendem na estreia/ Foto: Getty Images

Nesta terça-feira (15), foi disputado o restante das partidas válidas pela chave principal de simples do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em quadra, estiveram alguns jogadores de renome, como o francês Jo-Wilfried Tsonga, o norte-americano John Isner, o belga David Goffin e o tcheco Tomas Berdych.

Berdych, Tsonga e favoritos são eliminados

A zebra passeou várias vezes neste segundo dia de competição, derrubando tenistas de expressão. A primeira vítima foi o cabeça de chave número 13 do torneio - Jack Sock dos Estados Unidos - que foi derrotado pelo japonês Yuichi Sugita - 46º do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4.

Na sequência, foi a vez do semifinalista de Wimbledon - Tomas Berdych. Após uma hora e 55 minutos em quadra, o tenista da República Tcheca perdeu para o argentino Juan Martin del Potro - número 30 no ranking da ATP - em três sets: 3/6 7/6 e 6/0.

Foto: Getty Images

Outro a ser surpreendido foi o espanhol Roberto Bautista Agut - cabeça de chave número 12 - que foi superado pelo tenista da casa convidado pela organização - Jared Donaldson - em dois sets, com parciais de 7/6 e 6/3.

Em seguida, foi a vez do belga David Goffin. Ex-top 10, o natural de Rocourt foi surpreendido pelo australiano Nick Kyrgios: em apenas 66 minutos, o 23º do mundo anotou as parciais de 6/2 e 6/3.

Porém, a principal vítima do dia foi o oitavo cabeça de chave: Jo-Wilfried Tsonga da França. Em partida válida pela segunda rodada, o número 12 não foi páreo para o croata Ivo Karlovic que conquistou a vitória em dois sets: 6/4 e 7/6.

Foto: Getty Images

Isner, Carreno Busta e Ferrer avançam

No entanto, alguns conseguiram confirmar o favoritismo e garantir vaga na próxima fase - como foi o caso do veterano espanhol David Ferrer que passou pelo tenista da casa Steve Johnson em três sets. Além de David, seu compatriota Pablo Carreno Busta estreou com vitória diante do italiano Paolo Lorenzi. Já o norte-americano John Isner bateu seu conterrâneo Tommy Paul por duplo 6/3 para avançar na competição.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.