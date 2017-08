Bia Haddad comete muitos erros e acaba eliminada por Muguruza em Cincinnati

Beatriz Haddad (#80) está eliminada do WTA Premier de Cincinnati. Nesta terça-feira (15), a brasileira acabou derrotada pela espanhola Garbiñe Muguruza (#6) em sets diretos, parciais de 6-2/6-0, em pouco mais de 1h de partida. A número um do Brasil manteve o controle de seu jogo apenas nos primeiros games, em seguida o nervosismo tomou conta e os erros começaram a aparecer.

Muguruza avança para a terceira rodada, em que irá enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Daria Kasatkina (#38) e a norte-americana Madison Keys (#17).

O jogo

A partida começou párea. Ambas começaram confirmando seus saques com firmeza. Muguruza precisou de três chances para confirmar a primeira quebra do confronto. Sem deixar a espanhola abrir, Bia já logo tratou de devolvê-la (2-2). Porém, a espanhola seguiu pressionando e começou a abrir vantagem a partir do quinto. Foram mais duas quebras para a campeã de Wimbledon, que fechou em 6-2.

A número um do Brasil se perdeu na segunda parcial. O nervosismo tomou conta e Bia passou a ter pressa nos pontos, dando margem para os erros. Domínio total de Muguruza, que tomou conta do serviço da brasileira. Ela fechou a porta para a paulistana e marcou seis games seguidos.

Bia se despede de Cincinnati somando 90 pontos e, no momento, ocupa a 70ª posição do ranking, a melhor colocação de sua carreira. Ela agora parte para a disputa do WTA Premier de New Heaven, que começa no próxima dia 20 e será sua última preparação para o US Open.

