Dupla Murray/Soares estreia com vitória tranquila no Masters 1000 de Cincinnati

(Foto: Divulgação/ATP World Tour)

Na noite desta quarta-feira (16), a dupla formada por Jamie Murray e Bruno Soares fez sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati. Em duelo válido já pelas oitavas de final, o brasileiro e o britânico bateram, sem maiores problemas, a dupla de espanhóis formada por Pablo Carreno-Busta e Fernando Verdasco, parciais de duplo 6/3.

Murray/Soares aguardam a dupla vencedora do confronto entre Rojer/Tecau vs. Klaasen/Ram [6]. Este jogo está programado para a próxima quinta-feira (17). Independente de quem passar na chave, a garantia é de duelo complicado para a dupla cabeça de chave número 3.

Eliminados na estreia do Masters 1000 de Montreál, Murray/Soares buscam seu primeiro título de Masters na temporada. Em 2016, a dupla formada pelo brasileiro e pelo britânico caiu nas quartas de Cincinnati, ante aos possíveis próximos adversários, Rojer/Tecau.

Quebras cirúrgicas e jogo tranquilo

O primeiro set se desenvolveu ao gosto da dupla Murray/Soares. Sacando muito bem, a dupla do brasileiro não foi incomodada em seus games de serviço. Do outro lado da quadra, os espanhóis não tiveram a mesma tranquilidade, batalhando muito para confirmar cada saque. Liderando a parcial por 4/3, Murray/Soares foram pra cima, jogaram um belo game e conseguiram a quebra. Depois, perdendo apenas um ponto, sacaram para a vitória no set: 6/3.

Logo no primeiro game da segunda parcial, Carreno-Busta/Verdasco novamente foram pressionados sacando. Os espanhóis tiveram que encarar uma igualdade, mas jogaram bem e confirmaram. Com muita confiança, Jamie Murray e Bruno Soares seguiram não dando brechas para seus adversários, perdendo pouquíssimos pontos em seus serviços.

No 2/2, uma pane completa na dupla espanhola decidiu o rumo do jogo. Jogando muito mal, os espanhóis foram quebrados de zero. Com 3/2 e saque, a tarefa ficou mais fácil para Murray/Soares desenvolverem seu jogo com tranquilidade. Sacando para continuarem vivos na partida, os espanhóis foram quebrados novamente. Duplo 6/3 para Murray/Soares.