Novo líder do ranking mundial, Nadal estreia com vitória em Cincinnati

Nesta quarta-feira (16), tiveram início as partidas válidas pela segunda rodada da chave principal de simples do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Rafael Nadal - que voltará ao posto de número um do mundo na próxima segunda-feira (21) - estreou na competição diante do francês Richard Gasquet - 29º do mundo.

Depois de uma hora e 26 minutos em quadra, o espanhol venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o resultado positivo, o natural de Manacor garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre Gilles Muller de Luxemburgo - 16º cabeça de chave - e o espanhol Albert Ramos Vinolas - número 24 no ranking da ATP.

Com a desistência do suíço Roger Federer do torneio, por conta de uma lesão nas costas, Rafa garantiu a liderança do ranking mundial. Na próxima atualização do ranking, será o número um com 7555 pontos.

O jogo

A partida começou equilibrada, com ambos jogadores com certa dificuldade para confirmar seu serviço. Nos três primeiros games, o sacador teve que enfrentar break points em pelo menos uma ocasião. Porém, a primeira quebra veio apenas no quarto game, quando o francês sacava. Depois de confirmar o serviço, o espanhol abriu uma vantagem de 4/1. A partir daí, o confronto tornou-se mais regular. Mantendo a vantagem, Nadal acabou fechando em 6/3, depois de 46 minutos.

Na segunda parcial, os tenistas começaram a encaixar mais o serviço. Desse modo, os games tornaram-se mais rápidos. Entretanto, no terceiro game, Rafa encaixou boas devoluções para conquistar outro break: 3/1 de vantagem. No nono game, quando Gasquet sacava, Nadal chegou à ter match point, mas não foi capaz de fechar o jogo. Na sequência, confirmou seu saque sem perder pontos para confirmar a vitória com 6/4 no último set.