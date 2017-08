Thiem derrota francês e vai às quartas no Masters 1000 de Cincinnati

Nesta quinta-feira (17), começaram a ser disputadas as partidas válidas pelas oitavas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número três do torneio, Dominic Thiem enfrentou o francês Adrian Mannarino - 36º no ranking da ATP.

Depois de duas horas e seis minutos em quadra, o tenista da Áustria venceu por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 7/6.

Com a vitória, o número oito do mundo garantiu vaga nas quartas de final da competição. Na próxima rodada, seu adversário será o espanhol David Ferrer - 31º colocado no ranking mundial - que derrotou seu compatriota Pablo Carreno Busta - 17º do mundo - em set diretos, com parciais de 6/4 e 6/4.

O jogo

Ambos tenistas começaram a partida instáveis. Logo no primeiro game, Adrian teve de salvar três break points. Porém, na sequência, ganhou confiança para quebrar o adversário e abrir uma vantagem de 2/0. Entretanto, essa não durou muito: com boas devoluções, Thiem conseguiu devolver a quebra no game seguinte. A partir daí, a partida ficou equilibrada, com os dois tenistas confirmando seus games de serviço.

No décimo game, Mannarino chegou a ter dois set points, porém não foi capaz de convertê-los. Depois de uma quebra para cada lado, a decisão foi para o tiebreak, no qual o austríaco levou a melhor para fechar em 7/4.

Logo no início da segunda parcial, Thiem conquistou uma quebra. No entanto, acabou perdendo a vantagem no sétimo game. Dessa forma, a decisão foi novamente para o tiebreak, que o austríaco venceu por 7/3.

Thiem vem de péssima campanha na semana passada, quando ocorreu o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e acabou derrotado na segunda rodada pelo argentino Diego Schwartzman por dois sets a um, com parciais de 6/4 6/7 e 7/5, em duas horas e 56 minutos.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.