Em jogo adiado por conta da chuva, Nadal bate compatriota e avança às quartas de Cincinnati

Na tarde desta sexta-feira (18), Rafael Nadal entrou na Quadra Central de Cincinnati ainda pela terceira rodada do torneio. A partida contra Albert Ramos-Vinolas estava inicialmente programada para a noite de quinta-feira (17), mas precisou ser adiada por conta das fortes chuvas.

Apesar do contratempo, o cabeça de chave número 1 manteve a sua costumeira força mental e teve atuação segura, vencendo seu compatriota por 2 sets a 0, parciais 7/6(1) 6/2. A partida teve 1h38 de duração. Nadal segue firma na busca pelo bicampeonato em Cincinnati, onde foi campeão no ano de 2013.

Nas quartas de final, Rafael Nadal terá pela frente o australiano Nick Kyrgios, que venceu o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, parciais 4/6 7/6(6) 6/3. Esta partida será realizada ainda hoje (19), durante a sessão noturna.

Histórias diferentes em cada set

Nadal cumprimenta Ramos-Vinolas ao final da partida (Foto: Rob Carr/Getty Images)

Rafael Nadal e Albert Ramos-Vinolas protagonizaram um primeiro set bastante equilibrado, com ambos confirmando seus serviços e trocando games. A decisão da parcial veio somente no tiebreak, quando Rafa impôs sua posição de favorito e simplesmente massacrou seu compatriota. Com belos pontos e muita agressividade, o cabeça de chave número 1 logo abriu larga vantagem e fechou a parcial por 7/6, com 7 a 1 no tiebreak.

No segundo set, as coisas se desenvolveram com mais tranquilidade para Rafael Nadal. O favorito ao título chegou a encarar break point em seu primeiro game de saque na parcial, mas conseguiu confirmar e deslanchou no set. Jogando em alto nível, Rafa conquistou duas quebras e fechou rapidamente por 6/2, avançando às quartas de final.

Este confronto de oitavas contra Albert Ramos-Vinolas foi uma reedição da final do último Masters 1000 de Monte Carlo, também vencida por Nadal. O futuro número 1 do mundo aumentou para onze o número de vitórias consecutivas contra compatriotas.