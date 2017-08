Ferrer domina Thiem e é semifinalista no Masters 1000 de Cincinnati

O Lindner Family Tennis Center, em Mason, Ohio, recebe nesta semana o Western & Southern Open 2017, o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta sexta (18), jogos das quartas de final rolaram, alguns com jornada dupla, já que também tivemos 2 jogos de oitavas no início da jornada de hoje. O espanhol David Ferrer e o austríaco Dominic Thiem jogaram para tentar uma vaga na semifinal do Masters. Enquanto Ferrer já foi finalista deste torneio, Dominic busca ter uma melhor 2º semestre em 2017 (comparados aos de anos anteriores). Contudo, Ferrer foi dominante e não deu chances para Thiem, vencendo em sets diretos.

O 1º set viu um austríaco um pouco conservador em seus golpes, principalmente no famoso backhand pesado. Soma-se a isso um Ferrer agressivo do início ao fim do set, subindo várias vezes à rede para fechar seus pontos, além de abusar das paralelas com seu forehand. Dominic buscava fechar os pontos em poucas bolas, porém quando não errava, era deslocado de uma lado para o outro na quadra, ficando sempre vulnerável aos ataques e bolas anguladas de Ferrer. O placar de 3/0 para Ferrer não demorou muito chegou no 6/3.

O 2º set teve uma boa luta no saque de Thiem, que abriu este set, e teve 6 igualdades (40-40) até ver seu saque quebrado novamente pelo espanhol. Até o 5º game do set, ambos confirmaram seu saque. No 6º game, Thiem conseguiu enfiar encaixar suas bolas profundas de forehand e balançar mais Ferrer, e assim conseguir a quebra e igualar o set em 3/3. Contudo, no game seguinte, voltou a sentir os ataques do espanhol e acabou sendo quebrado novamente, se repetindo de novo no 9º game, onde com a nova quebra, Ferrer fechou novamente em 6/3.

Para se ter ideia da diferença do jogo de ambos, enquanto o espanhol cometeu 12 erros não forçados nos 2 sets, Dominic marcou 33 destes erros. Ferrer dominou a rede na partida, pegando 11 pontos das 11 subidas que fez, além de conquistar mais pontos em seus serviços (86% contra 64% de Thiem usando 1º saque; 70% contra 33% no 2º serviço).

David Ferrer enfrentará o vencedor da partida entre o australiano Nick Kyrgios e o compatriota espanhol Rafael Nadal, que ocorre ainda nesta noite de sexta.