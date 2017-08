Soares/ Murray superam Melo/ Kubot e estão na final do Masters 1000 de Cincinnati

No confronto brasileiro realizado neste sábado (19), válido por uma das semifinais da chave principal de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, Bruno Soares levou a melhor sobre Marcelo Melo.

Jogando com o escocês Jamie Murray, Bruno venceu a dupla de Marcelo com o polonês Lukasz Kubot por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/5, depois de uma hora e 23 minutos em quadra.

Com o resultado positivo, a parceria do Brasil e da Escócia garantiu vaga na final do torneio. Seus adversários na próxima fase serão os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert - dupla número um do mundo de 2016 - que vem de vitória sobre o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus em sets diretos: 6/4 e 7/6, em uma hora e 37 minutos.

Confira como foi a partida

O jogo começou morno, com cada dupla confirmando seus games de serviço e mantendo o placar empatado. A primeira chance de quebra veio somente no sétimo game, quando Melo/ Kubot sacavam, e foi suficiente para seus adversários conquistarem a vantagem. Sem mais problemas, a parceria fechou o set em 6/4.

O mesmo cenário se repetiu na segunda parcial: muito equilíbrio, sem break points. O único aconteceu somente no momento decisivo: quando a dupla brasileira-polonesa sacava no 5/5. Elevando o nível, Bruno e Jamie encaixaram boas devoluções para quebrar e confirmar a vitória com 7/5 no último set.

Nas quartas, Murray e Soares vinham de vitória sobre a dupla composta pelo romeno Horia Tecau e o holandês Jean Julien Rojer por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, depois de uma hora e 41 minutos. Já Marcelo e Lukasz derrotaram o indiano Rohan Bopanna e o croata Ivan Dodig em três sets, com parciais de 6/1 6/7 e 10/7.

