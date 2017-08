Muguruza desbanca Pliskova e desafia Halep na grande decisão de Cincinnati

Google Plus

Foto: WTA/Divulgação

O sexto dia de competição no WTA Premier de Cincinnati foi realizado neste sábado (19). Na primeira semifinal do dia, Garbiñe Muguruza (#6) quebrou um tabu de seis vitórias seguidas de Karolina Pliskova (#1) e impediu que a tcheca tentasse o bicampeonato. A espanhola venceu por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-2, em apenas 1h20 de jogo.

O cansaço pesou para Pliskova no dia de hoje. A tcheca vinha de uma dupla rodada na sexta-feira e ficou suscetível a erros. Muguruza achou um bom ritmo de jogo e se manteve nele, encaixando o mesmo número de bolas vencedoras da tcheca, mas cometendo menos erros não-forçados.

A espanhola não deu espaço para a tcheca. Muguruza venceu 80% dos pontos jogados com seu primeiro saque. Ao todo foram quatro quebras em 14 oportunidades para ela. Pliskova conseguiu ameaçar seu serviço apenas no primeiro game do segundo set, mas não consumou nenhuma das três chances.

"Eu só quis ser mais agressiva, fiz meu jogo e tentei não pensar muito nela porque o jogo dela foi muito agressivo também. Eu tenho me dedicado muito para enfrentar essas grandes oponentes, então hoje eu me senti bem.", destacou a espanhola.

Halep a uma vitória do topo

Foto: WTA/Divulgação

A adversária da espanhola na final será Simona Halep (#2). A romena carimbou seu nome na decisão após uma vitória sobre a norte-americana convidada Sloane Stephens (#151) pelo placar de 6-2/6-1, em menos de 1h.

Halep não teve seu serviço ameaçado em momento algum e conquistou cinco quebras em nove oportunidades. Com a eliminação de Pliskova, a romena está a uma vitória de assumir o topo do ranking da WTA. Ela já teve esta mesma oportunidade em duas situações distintas no ano: em Roland Garros e em Wimbledon.

Este será o quarto confronto entre Muguruza e Halep. A espanhola lidera a série com duas vitórias para si. A última partida entre elas foi em 2015 no saibro de Stuttgart e terminou com vitória da romena.

O WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 14 e 20 de julho. A atual campeã é a tcheca Karolina Pliskova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.