Muguruza atropela Halep fatura o WTA Premier de Cincinnati

Garbiñe Muguruza (#6) é campeã do WTA Premier de Cincinnati. Neste domingo (20), a espanhola conquistou uma vitória maiúscula sobre Simona Halep (#2) por dois sets a zero, parciais de 6-1/6-0, em menos de 1h de partida.

LEIA MAIS: Muguruza desbanca Pliskova e desafia Halep na grande decisão de Cincinnati

Este é o quarto título de Muguruza na carreira, o segundo do ano - o primeiro veio em Wimbledon. Já Halep, além de amargar o vice-campeonato, não assumiu o topo do ranking, mas se despede de Ohio apenas cinco pontos atrás de Karolina Pliskova (#1).

O jogo

Garbiñe dominou o jogo desde o início. Com uma quebra já no segundo game, rapidamente a espanhola abriu 3-0 no placar. Halep não conseguiu ameaçá-la em seu saque e Muguruza logo tratou de ampliar sua vantagem com uma nova quebra no sexto game (5-1). Em seguida, a espanhola saltou a frente no placar com 6-1.

Com um "pneu" na segunda parcial, a superioridade de Muguruza foi ainda maior. Halep chegou a ter dois break points no quarto game, mas nada que assustasse a espanhola, que já se encontrava duas quebras a frente (4-0). Sem dar espaço, Garbiñe chegou a uma terceira quebra e logo carimbou seu título em Cincinnati.

Confira o caminho de Muguruza até a final:

1R - Bye

2R - Beatriz Haddad - 6-2/6-0

3R - Madison Keys - 6-4/3-6/7-6(3)

Quartas - Svetlana Kuznetsova - 6-2/5-7/7-5

Semi - Karolina Pliskova - 6-3/6-2

"Eu acho que hoje foi minha melhor performance do torneio porque eu senti que joguei umas 20 horas naquela quadra. Eu tive jogos muito longos. Então, era aquilo. Eu acho que cometi pouquíssimos erros e meus golpes estavam tão bem encaixados que fiz praticamente tudo certo", comentou a espanhola ao fim da partida.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.