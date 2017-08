Guia VAVEL do US Open 2017 (Foto: Marcello Neves/ VAVEL Brasil)

Nesta segunda-feira (28), tem início o quarto e último Major da temporada: US Open. Nas quadras duras do complexo de Flushing Meadows, em Nova Iorque, os principais tenistas do circuito disputam a 137ª edição do torneio.

Desfalques na chave masculina

Na última edição, o vencedor na chave principal de simples masculina foi o surpreendente Stan Wawrinka. Atual número quatro do mundo, o tenista da Suíça recentemente anunciou que não jogará mais em 2017 por conta de uma lesão no joelho.

Além do atual campeão, que outros nomes importantes estão fora do torneio, como o escocês Andy Murray. Lesionado desde Wimbledon, o campeão de 2012 disse em entrevista coletiva realizada no sábado (26): "Meu quadril está muito dolorido para ganhar o torneio e, ultimamente, é para isso que estava aqui. Definitivamente farei uma decisão sobre o resto da temporada nos próximos dias".

Murray se retira de treino com dores/ Foto: AFP

Completam a lista o sérvio Novak Djokovic - com lesão no cotovelo - o japonês Kei Nishikori - finalista em 2013 - e o canadense Milos Raonic.

Com tantas ausências, a chave masculina está aberta para surpresas. Novos nomes podem surpreender e tem chance inédita de título, como o austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev - campeão dos Masters 1000 de Roma e de Montreal - e o búlgaro Grigor Dimitrov - que conquistou o Masters de Cincinnati.

Foto: Getty Images

O novo número um em ação

O espanhol Rafael Nadal atuará pela primeira vez, como líder do ranking da ATP, neste US Open. Bicampeão do torneio, Rafa teve um grande início de temporada, com final no Australian Open, no Masters 1000 de Indian Wells e títulos em Monte Carlo, em Madri e em Roland Garros.

Em Nova Iorque, já chegou a três finais, com dois títulos: em 2010 contra o sérvio Novak Djokovic e, mais recentemente, em 2013 diante do mesmo adversário.

Foto: Getty Images

Nas ultimas semanas, entretanto, o natural de Manacor vem decepcionando: na semana passada caiu nas quartas do Masters 1000 de Cincinnati para o australiano Nick Kyrgios em sets diretos. Já em Montreal foi eliminado pelo canadense Denis Shapovalov nas oitavas.

Disputa em aberto na chave feminina

Quem defende o título no feminino é a alemã Angelique Kerber. No entanto, a ex-número um do mundo vem tendo uma péssima temporada, sem títulos de expressão. Sem a presença da norte-americana Serena Williams, afastada por lesão, existem algumas favoritas ao título.

A líder do ranking mundial, Karolina Pliskova da República Tcheca tenta repetir a boa campanha de 2016, quando chegou às semifinais. Além dela, a romena Simona Halep tenta seu primeiro título de Grand Slam: em Roland Garros, foi derrotada pela letã Jelena Ostapenko na decisão.

Foto: AP

Já a campeã de Wimbledon, a espanhola Garbine Muguruza vem confiante: no WTA Premier de Cincinnati, a natural de Caracas não tomou conhecimento de grandes adversárias - como Pliskova, Svetlana Kuznetsova e Halep - para vencer o torneio e subir para a terceira colocação no ranking mundial.

Brasileiros tem boas chances nas duplas

Nos últimos Grand Slams, os duplistas brasileiros vem conquistando grandes resultados: em Wimbledon, Marcelo Melo foi campeão inédito, ao lado do polonês Lukasz Kubot, depois de vencer Oliver Marach da Áustria e Mate Pavic da Croácia na decisão.

Em Nova Iorque, o retrospecto é favorável para Bruno Soares: o mineiro tem três títulos, sendo dois na chave de duplas mistas - em 2012 com a russa Ekaterina Makarova e em 2014 com a indiana Sania Mirza - e um na de duplas masculinas, ao lado de Jamie Murray, no ano passado.

Foto: Getty Images

Aberto dos Estados Unidos de Tênis

Nome: US Open

Categoria: Grand Slam

Local: Nova York, Estados Unidos

Data: 28.08.2017 à 10.09.2017

Chaveamento: SGL 128, DBL 64

Piso: Quadra dura

Atuais campeões: Stan Wawrinka (ATP) e Angelique Kerber (WTA)

Site oficial: http://www.usopen.org/

Foto: USTA/ Divulgação

O melhor do último Grand Slam da temporada, o US Open, você acompanha na VAVEL Brasil.