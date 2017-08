Bia Haddad é eliminada por croata Vekic na estreia do US Open

Após a eliminação de Rogerinho neste primeiro dia de competição no US Open 2017, foi a vez de Beatriz Haddad (#71) se despedir do terceiro Grand Slam de sua carreira. A número um do Brasil foi derrotada pela croata Donna Vekic (#52) por dois sets a zero, parciais de 6-2/6-1, em 1h10 de partida.

Vekic avança à segunda rodada e espera pela vencedora do confronto entre a francesa Amandine Hesse (#203) e a chinesa Shuai Peng (#24).

O jogo

Com estilos de jogos muito parecidos, ambas as jovens de 21 anos foram muito agressivas, mas perderam pontos em momentos decisivos por causa de seus erros. Apesar da semelhança, Vekic levou a melhor, se impondo na partida e pressionando o serviço da brasileira.

Bia enfrentou o primeiro break point já no primeiro game. Reagiu bem a ele e logo após teve três chances de abrir vantagem com uma quebra, mas não as consumou. A brasileira voltou a sacar no terceiro e confirmou seu saque, porém, ela estacionou neste 1-2 e viu Vekic tomar conta da partida. A croata igualou o placar e aplicou duas quebras, emplacando cinco games seguidos para fechar em 6-2.

Vekic seguiu com seu domínio no início da segunda parcial. Largou com sua terceira quebra no jogo e voltou a abrir com 2-0. Bia brigou no terceiro game e impediu o "pneu" ao salvar um break point, porém, esta foi a única reação da brasileira no set. Mais duas quebras para a croata e ela avançou para a segunda rodada com 6-1.

Bia ainda permance em Nova York, onde ainda disputa a chave de duplas ao lado da croata Ana Kojuh. Elas enfrentam na primeira rodada o conjunto formado pela francesa Kristina Mladenovic e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.