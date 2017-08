US Open: Muguruza, Wozniacki e Venus confirmam favoritismo; Konta cai/ Foto: AFP

Nesta segunda-feira (28), teve início o último Grand Slam da temporada de 2017, o US Open. Nas quadras rápidas de Nova Iorque, algumas das principais cabeças de chave entraram em quadra.

Muguruza vence fácil e amplia favoritismo

Vindo de título na semana retrasada - no WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos - a tenista espanhola Garbine Muguruza vem confiante. Na primeira rodada, a campeã de Wimbledon precisou de apenas 67 minutos para despachar a norte-americana Varvara Lepchenko - 64ª do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/0 e 6/3.

Na segunda rodada, a natural de Caracas encara a chinesa Yingying Duan da China - número 92 do mundo - que derrotou Claire Liu dos Estados Unidos na estreia em sets diretos.

Konta decepciona na primeira rodada

Semifinalista de Wimbledon, a sétima colocada no ranking mundial - Johanna Konta - foi eliminada na estreia em Nova Iorque. Depois de duas horas e 18 minutos, a britânica perdeu para a sérvia Aleksandra Krunic - 78ª do mundo - em três sets: 4/6 6/3 e 6/4.

Venus e Wozniacki estreiam com vitória

Bicampeã do torneio, a norte-americana Venus Williams precisou de uma hora e 45 minutos para vencer sua partida de estreia diante da eslovaca Viktoria Kuzmova - número 135 do mundo - por dois sets a um, com parciais de 6/3 3/6 e 6/2.

Na sequência, a tenista da casa tem pela frente a francesa Oceane Dodin - 48ª no ranking da WTA - que bateu sua compatriota Pauline Parmentier na primeira rodada em três sets.

Vice-campeã da competição em duas oportunidades, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também avançou. A vitória da número cinco do mundo foi em cima da romena Mihaela Buzarnescu em sets diretos: 6/1 e 7/5. Sua próxima adversária será a russa Ekaterina Makarova.

