Pliskova estreia com vitória complicada para cima Linnete no US Open

Segundo dia de competição no US Open 2017, nesta terça-feira (29). Dia de estreia da primeira cabeça de chave do torneio, que tem muitos pontos a defender devido a seu vice-campeonato no ano passado. Karolina Pliskova (#1) largou com uma vitória complicada sobre a polonesa Magda Linette (#72) em sets diretos, parciais de 6-2/6-1, em 1h20 de partida.

Pliskova espera na segunda rodada pela vencedora da partida entre a paraguaia Veronica Cepede (#75) e a norte-americana Nicole Gibbs (#127).

O jogo

Pliskova teve um desempenho abaixo do esperado no primeiro set. Apesar de ter aberto 4-1 de vantagem, a tcheca se colocava em situações de risco devido a seus erros não-forçados. Apenas no primeiro set foram 14 winners, mas 12 bolas desperdiçadas por Karolina. Do meio para o fim da parcial, Pliskova passou a encaixar seus golpes e, com uma terceira quebra, fechou em 6-2.

A atual líder do ranking voltou no mesmo ritmo para o segundo set. Largou com uma quebra logo no segundo game e se acomodou em seu serviço. Linette seguia tendo suas chances, mas terminou a partida com apenas uma quebra consolidada em dez oportunidades. Pliskova se garantiu nos momentos decisivos graças a seu primeiro saque e consolidou sua vitória com 6-1 na parcial decisiva.

Pliskova tem uma longa jornada pela frente para defender os pontos de seu vice-campeonato na edição passada do US Open. A tcheca está com seu posto de número um do mundo ameaçado por cinco jogadoras - Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova e Venus Williams. Halep e Konta saíram da disputa porque foram eliminadas já na primeira rodada.

O US Open, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro. A atual campeã é a alemã Angelique Kerber. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.