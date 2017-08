Zverev tem trabalho mas avança no US Open

No fechamento da 1º rodada noturna do US Open de 2017, o cabeça de chave 4 do torneio masculino, o alemão Alexander Zverev, teve pela frente o tenista oriundo do qualifying o barbadiano Darian King, apenas o 168º no ranking mundial. Um jogo que foi resolvido em sets diretos, porém com dificuldade para Sasha conseguir a vitória em quase 3 horas de partida na Arthur Ashe Stadium.

O 1º set deu a mostra do quanto Zverev estava irregular nas trocas, e muitas vezes afobado em determinados pontos. King conseguiu abrir 3/1, porém não sustentou a quebra de vantagem e ainda viu Sasha virar o placar e sacar para o set em 5/3. Eis que um game ruim de saque, com muita displicência do alemão, e Darian conseguiu a quebra de volta, além de conseguir confirmar seu saque logo após, voltando ao jogo. O tenista de Barbados ainda precisou salvar Set Point do alemão em seu saque no 12º game, e assim levar para o tie break a decisão da vitória no set. Neste momento, a forma como Zverev conduziu seu jogo mostrava bem o quanto estava diferente e muitas vezes displicente no que precisava fazer. Com 11 quebras de saque no total dentro deste tie break, o alemão saiu vitorioso por 11-9.

O 2º set foi decidido com apenas 1 quebra de vantagem novamente para Alexander e com placar de 7/5. Seu jogo não mudou muito em relação ao set anterior. Continuou infelizmente comentendo alguns erros bobos e tentanto acelerar o jogo em alguns momentos não oportunos. Ainda assim, as oscilações de jogo de Darian acabaram pesando contra ele e com isso o alemão levou o set, sendo mais acertivo em alguns momentos, principalmente no 11º game, quando conseguiu converter o break point a seu favor.

O 3º set teve novamente 1 quebra de vantagem na decisão da vitória dele. Logo no 3º game, Sasha conseguiu abrir 15-40 e quebrar o saque do barbadiano. Ainda assim, o jogo foi sendo levado de certa forma em banho maria por ele, errando algumas bolas, conseguindo outras sensacionais, muitas vezes com voleio na rede. No 8º game, com saque do alemão, foram 6 igualdades e chance de devolução de quebra para Darian, porém ambas as 2 chances salvas. Ambos sacaram na sequência e confirmaram seu serviços, com Zverev fechando no 2º Match Point com 6/4.

Um jogo irregular de ambos, porém com um pouco mais de recursos para apresentar, Sasha saiu vitorioso na estreia e enfrentará na 2º rodada o francês Benoit Paire, que também avançou por sets diretos sobre o eslovaco Lukas Lacko.